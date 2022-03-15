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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/زيلينسكي-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-ستتواصل-الثلاثاء-1059910868.html
زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا
زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا
قال فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T01:47+0000
2022-03-15T01:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي أيضا، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا بسلام عادل، وفقا لرويترز.كان فولوديمير زيلينسكي، طلب من البرلمان الأوكراني، أمس الاثنين، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/زيلينسكي-يطلب-من-البرلمان-الأوكراني-تمديد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-30-يوما-أخرى-1059909747.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

01:47 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 01:48 GMT 15.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICE
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قال فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء.
وقال زيلينسكي أيضا، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا بسلام عادل، وفقا لرويترز.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور خلال الليل، "وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي... قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سيواصلون غدا".

كان فولوديمير زيلينسكي، طلب من البرلمان الأوكراني، أمس الاثنين، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
زيلينسكي يطلب من البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية في البلاد 30 يوما أخرى
أمس, 22:13 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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