https://arabic.sputniknews.com/20220315/زيلينسكي-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-ستتواصل-الثلاثاء-1059910868.html

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدا جدا

قال فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T01:47+0000

2022-03-15T01:47+0000

2022-03-15T01:48+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلينسكي أيضا، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا بسلام عادل، وفقا لرويترز.كان فولوديمير زيلينسكي، طلب من البرلمان الأوكراني، أمس الاثنين، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/زيلينسكي-يطلب-من-البرلمان-الأوكراني-تمديد-الأحكام-العرفية-في-البلاد-30-يوما-أخرى-1059909747.html

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أخبار أوكرانيا