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https://arabic.sputniknews.com/20220315/زيلينسكي-يخطب-عن-بعد-أمام-أعضاء-الكنيست-الإسرائيلي-الأسبوع-المقبل-1059923940.html
زيلينسكي يخطب عن بعد أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل
زيلينسكي يخطب عن بعد أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رُفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:37+0000
2022-03-15T11:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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الكنيست الإسرائيلي
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن زيلينسكي سيلقي خطابه في أوائل الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الكنيست يدرس مع قادة الأحزاب حاليا تحديد يوم الخطاب، بحيث يكون مناسبا لمشاركة أكبر عدد من النواب فيه.وأضافت: " يُذكر أن زيلينسكي طلب إلقاء خطاب عن بعد (عبر زووم) أمام الهيئة العامة للكنيست (أمام 120 نائبا) - لكن رئيس الكنيست ميكي ليفي رفض ذلك لأن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية ولأن مقره سيخضع للتجديد".وخرج الكنيست الأسبوع الماضي في عطلة حتى مايو/ أيار المقبل. واقترح ليفي أن يلقي زيلنيسكي كلمته عبر تطبيق "زووم"، أمام النواب الإسرائيليين خارج مقر الكنيست، وليس عبر شاشة كبيرة داخل المقر كما طلب الرئيس الأوكراني.وسبق أن اجتمعت الهيئة العامة للكنيست خلال العطلات لبحث قضايا مهمة مطروحة على جدول الأعمال.وأمس الأول (الأحد)، رفض متحف تاريخ الهولوكوست "ياد فاشيم" في مدينة القدس، طلب الرئيس الأوكراني تنظيم مؤتمر حاشد وإلقاء كلمة بالفيديو أمامه.ووقتها، قال موقع "واللا" العبري: "التقى السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيشوك اليوم (الأحد) برئيس ياد فاشيم داني دايان وطلب منه السماح بإقامة مؤتمر حاشد يحضره أعضاء الكنيست ورؤساء البلديات والشخصيات العامة، يلقي خلاله الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا عبر الفيديو".وأضاف: "قالت مصادر في ياد فاشيم إن دايان أبدى تعاطفه مع أوكرانيا خلال الاجتماع، لكنه اعترض على إقامة حدث سياسي لا تتناسب طبيعته مع روح المكان".ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية قوله، إن "خلفية اجتماع كورنيتشوك في ياد فاشيم كانت رغبة الرئيس زيلينسكي في مخاطبة شعب إسرائيل مباشرة بعدما فشل خلال اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية في حشد الدعم الذي كان يسعى إليه".وكان زيلينسكي الذي ينحدر من أصول يهودية يأمل أن يؤثر خطابه أمام الكنيست و"ياد فاشيم" كما هو الحال في دول أخرى في العالم، على الرأي العام الإسرائيلي ما يمكن أن يدفع القيادة الإسرائيلية لزيادة الدعم لأوكرانيا.ومتحف "ياد فاشيم" هو مؤسسة إسرائيلية أقيمت عام 1953 في القدس الغربية، كمركز أبحاث في أحداث الهولوكوست التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/خيبة-أمل-أوكرانية-بعد-رد-إسرائيل-على-طلب-بإلقاء-زيلينسكي-كلمة-أمام-الكنيست-1059694521.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-رفض-الكنيست-متحف-الهولوكوست-يتحفظ-على-طلب-زيلينسكي-إلقاء-كلمة-أمامه-1059850815.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي

زيلينسكي يخطب عن بعد أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل

11:37 GMT 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رُفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن زيلينسكي سيلقي خطابه في أوائل الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الكنيست يدرس مع قادة الأحزاب حاليا تحديد يوم الخطاب، بحيث يكون مناسبا لمشاركة أكبر عدد من النواب فيه.
وأضافت: " يُذكر أن زيلينسكي طلب إلقاء خطاب عن بعد (عبر زووم) أمام الهيئة العامة للكنيست (أمام 120 نائبا) - لكن رئيس الكنيست ميكي ليفي رفض ذلك لأن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية ولأن مقره سيخضع للتجديد".
وخرج الكنيست الأسبوع الماضي في عطلة حتى مايو/ أيار المقبل. واقترح ليفي أن يلقي زيلنيسكي كلمته عبر تطبيق "زووم"، أمام النواب الإسرائيليين خارج مقر الكنيست، وليس عبر شاشة كبيرة داخل المقر كما طلب الرئيس الأوكراني.
وسبق أن اجتمعت الهيئة العامة للكنيست خلال العطلات لبحث قضايا مهمة مطروحة على جدول الأعمال.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
خيبة أمل أوكرانية بعد رد إسرائيل على طلب بإلقاء زيلينسكي كلمة أمام الكنيست
9 مارس, 20:13 GMT
وأمس الأول (الأحد)، رفض متحف تاريخ الهولوكوست "ياد فاشيم" في مدينة القدس، طلب الرئيس الأوكراني تنظيم مؤتمر حاشد وإلقاء كلمة بالفيديو أمامه.
ووقتها، قال موقع "واللا" العبري: "التقى السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيشوك اليوم (الأحد) برئيس ياد فاشيم داني دايان وطلب منه السماح بإقامة مؤتمر حاشد يحضره أعضاء الكنيست ورؤساء البلديات والشخصيات العامة، يلقي خلاله الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا عبر الفيديو".
وأضاف: "قالت مصادر في ياد فاشيم إن دايان أبدى تعاطفه مع أوكرانيا خلال الاجتماع، لكنه اعترض على إقامة حدث سياسي لا تتناسب طبيعته مع روح المكان".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بعد رفض الكنيست.. متحف الهولوكوست يتحفظ على طلب زيلينسكي إلقاء كلمة أمامه
13 مارس, 15:26 GMT
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية قوله، إن "خلفية اجتماع كورنيتشوك في ياد فاشيم كانت رغبة الرئيس زيلينسكي في مخاطبة شعب إسرائيل مباشرة بعدما فشل خلال اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية في حشد الدعم الذي كان يسعى إليه".
وكان زيلينسكي الذي ينحدر من أصول يهودية يأمل أن يؤثر خطابه أمام الكنيست و"ياد فاشيم" كما هو الحال في دول أخرى في العالم، على الرأي العام الإسرائيلي ما يمكن أن يدفع القيادة الإسرائيلية لزيادة الدعم لأوكرانيا.
ومتحف "ياد فاشيم" هو مؤسسة إسرائيلية أقيمت عام 1953 في القدس الغربية، كمركز أبحاث في أحداث الهولوكوست التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
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