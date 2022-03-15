https://arabic.sputniknews.com/20220315/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-لن-نسمح-للقوميين-المسعورين-بحيازة-أسلحة-نووية--1059929098.html

سكرتير مجلس الأمن الروسي: لن نسمح للقوميين "المسعورين" بحيازة أسلحة نووية

سكرتير مجلس الأمن الروسي: لن نسمح للقوميين "المسعورين" بحيازة أسلحة نووية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن "الوضع المحايد لأوكرانيا واستبعاد إمكانية انضمامها إلى الناتو يجب أن يتحقق عمليًا". 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T13:15+0000

2022-03-15T13:15+0000

2022-03-15T13:15+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف باتروشيف: "أود أن أؤكد أن الإعلان بشأن سيادة دولة أوكرانيا، الذي تم اعتماده في استفتاء شعبي عام 1990، كرس الرغبة في أن تصبح دولة محايدة بشكل دائم، وعدم مشاركتها في أحلاف عسكرية، وعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية".وقال باتروشيف اليوم الثلاثاء في عاصمة جمهورية الشيشان، غروزني، في اجتماع بشأن ضمان الأمن القومي في شمال القوقاز، إن "دستور أوكرانيا لعام 1996 يشير أيضا إلى هذا الوضع لإعلان الاستقلال".وشدد باتروشيف على أنه "لذلك من الضروري تحقيق الوضع المحايد لأوكرانيا عمليًا، بإلغاء إمكانية انضمامها إلى الناتو".وقال باتروشيف إن "روسيا مهتمة بالتنمية الاقتصادية لأوكرانيا، وتحسين حياة الشعب الشقيق، وستساعد على ذلك بكل وسيلة ممكنة".وذكر باتروشيف أن "روسيا تقدم بالفعل مساعدات إنسانية في الأراضي المحررة من القوميين الأوكران".واستطرد: "لذلك، فإن تصريحات القيادة الأوكرانية حول إمكانية تغيير الوضع النووي للبلاد ليست كلمات جوفاء".وأشار إلى أن "الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية قد تم نشرها بالفعل في أوروبا"."من أجل استعماله، يمكن استخدام البنية التحتية للدفاع الصاروخي التي تم إنشاؤها في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا، أين ضمان أن البندقية المحشوة لن تطلق النار مرة أخرى؟".وقال إن "عواقب استخدامها لا تزال تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، مما يزيد بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن السرطان".وأضاف باتروشيف: "يجب أن أشير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لم تفِ بالتزاماتها بتدمير الأسلحة الكيميائية لسنوات عديدة، نتذكر كيف قتلت هذه الأسلحة الناس في فيتنام وكوريا ولاوس".وقال "ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن جميع التهديدات المذكورة لأمن روسيا هي من صنع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-تصف-اتهام-واشنطن-لموسكو-بإبطاء-الاتفاق-حول-الملف-النووي-الإيراني-بالكاذب-1059924560.html

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