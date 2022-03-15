https://arabic.sputniknews.com/20220315/صحيفة-الولايات-المتحدة-تسعى-لإطالة-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-1059915212.html

صحيفة: الولايات المتحدة تسعى لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا

صحيفة: الولايات المتحدة تسعى لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا

الدعم العسكري لأوكرانيا يوضح رغبة الولايات المتحدة في إطالة أمد الأزمة في البلاد، بينما تبذل روسيا وأوروبا جهودًا دبلوماسية لحلها. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T07:58+0000

2022-03-15T07:58+0000

2022-03-15T07:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وفي استطلاع لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لتأجيج الصراع في أوكرانيا، لذلك يسعون إلى "ضخ" البلاد بالسلاح من أجل إطالة المواجهة لأطول فترة ممكنة. وهذا يدل على التناقضات العميقة بين مصالح أوروبا والولايات المتحدة.قال أحد الباحثين، إن "الأزمة تمثل مخاطر جيوسياسية واقتصادية بالنسبة لفرنسا وألمانيا، بل إنها تثير قضية الأمن الغذائي، فأوروبا قد تواجه نقصًا في الغذاء بسبب انخفاض واردات الحبوب الأوكرانية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، أوكرانيا "ليست أكثر من بيدق" في المواجهة مع روسيا".وحذر المختص من أن "واشنطن مهتمة بتصعيد الصراع، وأن وقف إطلاق النار "ليس من المصالح الاستراتيجية" للجانب الأمريكي".وفي وقت سابق ، قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن معظم وسائل الإعلام الغربية تصور روسيا على أنها المعتدية. وأكد أن القنوات التلفزيونية الأمريكية لم تعرض أي تقرير عن هجوم القوات الأوكرانية على دونيتسك.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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