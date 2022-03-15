https://arabic.sputniknews.com/20220315/صدمة-في-بريطانيا-بعد-الإعدام-الجماعي-بالسعودية-وزيرة-تكشف-رد-الفعل-1059921231.html

صدمة في بريطانيا بعد "الإعدام الجماعي" بالسعودية... وزيرة تكشف رد الفعل

صدمة في بريطانيا بعد "الإعدام الجماعي" بالسعودية... وزيرة تكشف رد الفعل

أكدت بريطانيا معارضتها عقوبة الإعدام بشدة في جميع الظروف، معبرة عن صدمتها حيال إعدام 81 رجلا في السعودية الأسبوع الماضي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T10:39+0000

2022-03-15T10:39+0000

2022-03-15T10:39+0000

العالم

بريطانيا

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101770/13/1017701381_361:0:1472:625_1920x0_80_0_0_efdf659eea823f91d9a5c704ea02bac0.jpg

وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.وقالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينج: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 فردا" في السعودية.وتابعت قائلة: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقا لوكالة "رويترز".وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم أمس إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/إيران-تقول-إن-الإعدامات-في-السعودية-تتعارض-مع-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-إجراء-مؤلما-ومحزنا-1059920292.html

https://arabic.sputniknews.com/20220314/الرئيس-الإيراني-يعلق-على-إعدام-81-شخصا-في-السعودية-1059891344.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بريطانيا, أخبار السعودية اليوم