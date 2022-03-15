https://arabic.sputniknews.com/20220315/صدمة-في-بريطانيا-بعد-الإعدام-الجماعي-بالسعودية-وزيرة-تكشف-رد-الفعل-1059921231.html
صدمة في بريطانيا بعد "الإعدام الجماعي" بالسعودية... وزيرة تكشف رد الفعل
صدمة في بريطانيا بعد "الإعدام الجماعي" بالسعودية... وزيرة تكشف رد الفعل
أكدت بريطانيا معارضتها عقوبة الإعدام بشدة في جميع الظروف، معبرة عن صدمتها حيال إعدام 81 رجلا في السعودية الأسبوع الماضي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:39+0000
2022-03-15T10:39+0000
2022-03-15T10:39+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.وقالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينج: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 فردا" في السعودية.وتابعت قائلة: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقا لوكالة "رويترز".وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم أمس إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إيران-تقول-إن-الإعدامات-في-السعودية-تتعارض-مع-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-إجراء-مؤلما-ومحزنا-1059920292.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الرئيس-الإيراني-يعلق-على-إعدام-81-شخصا-في-السعودية-1059891344.html
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العالم, بريطانيا, أخبار السعودية اليوم
صدمة في بريطانيا بعد "الإعدام الجماعي" بالسعودية... وزيرة تكشف رد الفعل
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أكدت بريطانيا معارضتها عقوبة الإعدام بشدة في جميع الظروف، معبرة عن صدمتها حيال إعدام 81 رجلا في السعودية الأسبوع الماضي.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا
، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.
وقالت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينج: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 فردا" في السعودية.
وأضافت: "سنواصل التعبير عن مخاوف بريطانيا لنظرائنا السعوديين من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية، ونحن نسعى لمزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".
وتابعت قائلة: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم أمس إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.
وأضاف: "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف في أي دولة كمسألة مبدأ، ونحن نثير بشكل روتيني قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسنثير أحكام الإعدام التي نفذت يوم السبت مع الحكومة في الرياض".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت
بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.