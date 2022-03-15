https://arabic.sputniknews.com/20220315/صورة-على-فيسبوك-تقود-عائلة-جزائرية-لابنها-المفقود-منذ-27-عاما-1059946748.html

صورة على "فيسبوك" تقود عائلة جزائرية لابنها المفقود منذ 27 عاما

صورة على "فيسبوك" تقود عائلة جزائرية لابنها المفقود منذ 27 عاما

شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية كشف تفاصيل واقعة وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها "قصة تقشعر لها الأبدان" لرجل عاد إلى أهله بعدما غاب عنهم لمدة 27 عاما. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T18:49+0000

2022-03-15T18:49+0000

2022-03-15T18:49+0000

منوعات

الجزائر

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ونشرت شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن القصة، التي كانت بدايتها عام 1995 عندما وصل بطل القصة وهو شخص يدعى "عياش الشاوي" إلى مدينة سيدي خالد الجزائرية.لم يكن أحد يعرف قصة هذا الشخص أو أي تفاصيل عنه، لكن عندما تم العثور عليه بعد 27 عاما، تبين أنه من ولاية سوق أهراس، وأن عائلته تبحث عنه منذ ذلك الحين دون أن تيأس حتى توصلت إليه الأسبوع الماضي عن طريق صوره على موقع "فيسبوك".وتقول الشبكة: "عندما وصل إلى سيدي خالد، لم يكن يجيد العربية وكانت لهجته تشبه أهالي منطقة "الشاوية" الجزائرية، وهو ما جعل الأهالي يطلقون عليه اسم "عياش الشاوي" نسبة إلى تلك المنطقة".ومنذ ذلك الحين، يحصل الشاوي على مساعدة أهالي المنطقة، لكنه كان يعاني من ضعف البصر حتى فقد الرؤية بصورة كاملة، ومع تدهور صحته بدأت العائلة التي تتولى مسؤوليته منذ 2005 تبحث له عن أهله وبدأوا نشر صوره على "فيسبوك" بصورة قادت عائلته للتوصل إليه بعد كل هذه الفترة من الغياب.

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منوعات, الجزائر