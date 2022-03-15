https://arabic.sputniknews.com/20220315/عاهل-الأردن-لدينا-فرص-كبيرة-لتوسيع-التعاون-مع-ألمانيا-1059929381.html
عاهل الأردن: لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون مع ألمانيا
عاهل الأردن: لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون مع ألمانيا
قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إن هناك فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين بلاده وألمانيا، لاسيما في مجالات الطاقة والمياه. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:16+0000
2022-03-15T13:16+0000
2022-03-15T13:16+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار ألمانيا
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جاء ذلك في تصريحات مشتركة للملك والمستشار الألماني أولاف شولتز، وفق وكالة "عمون" الأردنية.وقال ملك الأردن الذي يجري زيارة رسمية إلى برلين: "لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون خاصة في المياه والطاقة والشراكة، ونود أن نعمل من أجل مواجهة التغيير المناخي وأيضا حلول ومشاريع أخرى".وأضاف: "نؤمن أن ألمانيا شريك حيوي في موضوع اللاجئين والمجتمعات المضيفة"، مشيرا إلى تقدير بلاده لـ "الدعم السخي الدائم من ألمانيا في مواجهة التحديات".وشدد على التزام المملكة "بإيجاد حل سلمي لقضايا المنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية"، معتبرا أن "السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أساس للسلام والازدهار في المنطقة".ومضى ملك الأردن متطرقا للأزمة الأوكرانية: "نركز على احترام سيادة واستقلال الأراضي.. ويجب حماية المدنيين وسلامتهم ضمن القوانين الإنسانية الدولية".من جانبه، أكد المستشار الألماني أن الأردن أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي.وأضاف على ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية، أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح عالمي للأردن ويقدم مساعدة إنسانية.وشدد شولتز على أن بلاده "ستبقى شريكا وداعما للتعاون"، مضيفًا: "يعد الأردن أهم الدول المضيفة للاجئين وعلينا أن لا ننسى ذلك".وقال: "ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأكدت دعمنا لحل الدولتين".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل الملك عبد الله الثاني إلى ألمانيا قادما من النرويج التي بدأ زيارته إليها الجمعة الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20180114/ألمانيا-تعتبر-الأردن-حليفا-1029175643.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار ألمانيا
عاهل الأردن: لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون مع ألمانيا
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قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إن هناك فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين بلاده وألمانيا، لاسيما في مجالات الطاقة والمياه.
جاء ذلك في تصريحات مشتركة للملك والمستشار الألماني أولاف شولتز، وفق وكالة "عمون
" الأردنية.
وقال ملك الأردن الذي يجري زيارة رسمية إلى برلين: "لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون خاصة في المياه والطاقة والشراكة، ونود أن نعمل من أجل مواجهة التغيير المناخي وأيضا حلول ومشاريع أخرى".
وأضاف: "نؤمن أن ألمانيا شريك حيوي في موضوع اللاجئين والمجتمعات المضيفة"، مشيرا إلى تقدير بلاده لـ "الدعم السخي الدائم من ألمانيا في مواجهة التحديات".
وشدد على التزام المملكة "بإيجاد حل سلمي لقضايا المنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية"، معتبرا أن "السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أساس للسلام والازدهار في المنطقة".
ومضى ملك الأردن
متطرقا للأزمة الأوكرانية: "نركز على احترام سيادة واستقلال الأراضي.. ويجب حماية المدنيين وسلامتهم ضمن القوانين الإنسانية الدولية".
من جانبه، أكد المستشار الألماني أن الأردن أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف على ما نقلته قناة "المملكة"
الرسمية، أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح عالمي للأردن ويقدم مساعدة إنسانية.
وشدد شولتز على أن بلاده "ستبقى شريكا وداعما للتعاون"، مضيفًا: "يعد الأردن أهم الدول المضيفة للاجئين وعلينا أن لا ننسى ذلك".
وقال: "ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأكدت دعمنا لحل الدولتين".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل الملك عبد الله الثاني إلى ألمانيا قادما من النرويج التي بدأ زيارته إليها الجمعة الماضي.