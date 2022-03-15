https://arabic.sputniknews.com/20220315/عبد-اللهيان-يكشف-مضمون-رسالة-بعثها-وزير-الخارجية-الأوكراني-معه-خلال-زيارته-إلى-موسكو-1059946917.html

عبد اللهيان يكشف مضمون رسالة بعثها وزير الخارجية الأوكراني معه خلال زيارته إلى موسكو

عبد اللهيان يكشف مضمون رسالة بعثها وزير الخارجية الأوكراني معه خلال زيارته إلى موسكو

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الأوكراني أكد له خلال المباحثات الأخيرة بينهما أن بلاده مستعدة لحل الأزمة مع روسيا... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T18:45+0000

2022-03-15T18:45+0000

2022-03-15T18:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إيران

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، وذلك ردا على سؤال يتعلق بماهية الرسالة التي يحملها من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى الجانب الروسي.واستعرض عبد اللهيان القضايا الثنائية مع نظيره الأوكراني خلال الاتصال الهاتفي بينهما، وأن الأخير سلمه رسالة إلى الجانب الروسي، تقضي بأن بلاده مستعدة لحل الأزمة مع روسيا عبر الطرق السياسية.وجدد وزير الخارجية الإيرانية أن موقف بلاده يعني حل الأزمة الأوكرانية ممكنا عبر الطرق السياسية ومن خلال تحديد جذورها الحقيقية، موضحا أن "إيران تتفهم جذور المشكلة التي أدت إلى هذه الحرب، وندعم المفاوضات التي بدأت في أنطاليا بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-معارضة-طهران-للحرب-ودعمها-الحل-السياسي-1059907226.html

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