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https://arabic.sputniknews.com/20220315/عضو-في-البرلمان-الأوكراني-زيلينسكي-يحكم-على-نفسه-بالسجن-1059925406.html
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يحكم على نفسه بالسجن
عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يحكم على نفسه بالسجن
ندد عضو في البرلمان الأوكراني بقرار رئيس الجمهورية، فولوديمير زيلينسكي، بشأن تعريض "المتعاونين مع روسيا" للمسؤولية الجنائية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:56+0000
2022-03-15T11:56+0000
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ورأى النائب إيليا كيفا أن قرار زيلنسكي ينطبق على رئيس الجمهورية أيضا، مشيرا في بيان له على قناة "تلغرام" إلى أن زيلنسكي يمكنه أن يبدأ بتطبيق قراره بمعاقبة نفسه وفرقته المسرحية التي تكسب الملايين من خلال عرض أفلامها في روسيا. ويمكنه أن يحاسب الرئيس الأسبق بوروشينكو أيضا على تجارة الحلويات في روسيا وبيلاروسيا.وكان زيلينسكي ممثلا كوميديا في وقت سابق.ووفق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية زيلينسكي، يمكن أن يواجه المدان بالتعاون مع "الدولة المعتدية" عقوبة السجن لمدة 15 عاما.
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العالم

عضو في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي يحكم على نفسه بالسجن

11:56 GMT 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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ندد عضو في البرلمان الأوكراني بقرار رئيس الجمهورية، فولوديمير زيلينسكي، بشأن تعريض "المتعاونين مع روسيا" للمسؤولية الجنائية.
ورأى النائب إيليا كيفا أن قرار زيلنسكي ينطبق على رئيس الجمهورية أيضا، مشيرا في بيان له على قناة "تلغرام" إلى أن زيلنسكي يمكنه أن يبدأ بتطبيق قراره بمعاقبة نفسه وفرقته المسرحية التي تكسب الملايين من خلال عرض أفلامها في روسيا. ويمكنه أن يحاسب الرئيس الأسبق بوروشينكو أيضا على تجارة الحلويات في روسيا وبيلاروسيا.
وكان زيلينسكي ممثلا كوميديا في وقت سابق.
ووفق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية زيلينسكي، يمكن أن يواجه المدان بالتعاون مع "الدولة المعتدية" عقوبة السجن لمدة 15 عاما.
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