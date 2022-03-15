https://arabic.sputniknews.com/20220315/فايزر-وبيونتك-تسعيان-للموافقة-على-جرعة-معززة-ثانية-لمن-فوق-65-عاما-1059951876.html
فايزر وبيونتك تسعيان للموافقة على جرعة معززة ثانية لمن فوق 65 عاما
فايزر وبيونتك تسعيان للموافقة على جرعة معززة ثانية لمن فوق 65 عاما
تسعى شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة معززة ثانية للقاحهما المضاد لكوفيد-19 لمن تبلغ... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T21:30+0000
2022-03-15T21:30+0000
2022-03-15T21:30+0000
فيروس كورونا
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وقال تقرير الصحيفة مستشهدا بثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر، إن طلب الموافقة المقدم إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من المتوقع أن يشمل بيانات تم تجميعها في إسرائيل، حيث تمت الموافقة على منح جرعة تنشيطية ثانية للعديد من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما.ولم ترد الشركة أو إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على طلب من رويترز للتعليق.وأثار مسؤولو الصحة الأمريكيون، ومن بينهم خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، احتمال الحاجة إلى جرعة رابعة عدة مرات.وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للصحفيين عدة مرات خلال الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح، لتعويض ضعف الحماية المكتسبة من الجرعة الثالثة.وقال لواشنطن بوست الأسبوع الماضي، إن البيانات تشير إلى أن جرعة رابعة من اللقاح تُحسن بشكل كبير الحماية من سلاسة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مقارنة مع الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أسابيع.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/فعالية-لقاح-فايزر-في-حماية-الأطفال-من-كوفيد-19-تنخفض-إلى-12-1059335216.html
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فيروس كورونا
فايزر وبيونتك تسعيان للموافقة على جرعة معززة ثانية لمن فوق 65 عاما
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تسعى شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة معززة ثانية للقاحهما المضاد لكوفيد-19 لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
وقال تقرير الصحيفة مستشهدا بثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر، إن طلب الموافقة المقدم إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من المتوقع أن يشمل بيانات تم تجميعها في إسرائيل، حيث تمت الموافقة على منح جرعة تنشيطية ثانية
للعديد من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما.
ولم ترد الشركة أو إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على طلب من رويترز للتعليق.
وتعطي إسرائيل جرعة رابعة من اللقاح منذ بداية يناير/كانون الثاني للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما
، ومنذ نهاية الشهر نفسه للذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما وتنطبق عليهم معايير مثل المعاناة من ضعف المناعة أو التعرض لخطر العدوى من خلال العمل.
وأثار مسؤولو الصحة الأمريكيون، ومن بينهم خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، احتمال الحاجة إلى جرعة رابعة عدة مرات.
وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للصحفيين عدة مرات خلال الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح، لتعويض ضعف الحماية المكتسبة من الجرعة الثالثة.
وقال لواشنطن بوست الأسبوع الماضي، إن البيانات تشير إلى أن جرعة رابعة من اللقاح تُحسن بشكل كبير الحماية من سلاسة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مقارنة مع الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أسابيع.