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فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة الحالية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:51+0000
2022-03-15T13:56+0000
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وقال لومير، عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي: "هناك قلق حقيقي بين وزراء المالية بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي نشهدها بالفعل".
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فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء

13:51 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 15.03.2022)
© AP Photo / Kamil Zihniogluوزير المالية الفرنسي برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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يتبع
قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة الحالية.
وقال لومير، عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي: "هناك قلق حقيقي بين وزراء المالية بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي نشهدها بالفعل".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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