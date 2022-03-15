https://arabic.sputniknews.com/20220315/فرنسا-الاتحاد-الأوروبي-يشعر-بالقلق-إزاء-مخاطر-أزمة-الغذاء-1059932011.html
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة الحالية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:51+0000
2022-03-15T13:51+0000
2022-03-15T13:56+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال لومير، عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي: "هناك قلق حقيقي بين وزراء المالية بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي نشهدها بالفعل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
13:51 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة الحالية.
وقال لومير، عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي: "هناك قلق حقيقي بين وزراء المالية بشأن مخاطر أزمة الغذاء بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي نشهدها بالفعل".