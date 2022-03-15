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https://arabic.sputniknews.com/20220315/فنان-كوميدي-يذهب-في-رحلة-إلى-الفضاء-مع-شركة-جيف-بيزوس-1059921482.html
فنان كوميدي يذهب في رحلة إلى الفضاء مع شركة جيف بيزوس
فنان كوميدي يذهب في رحلة إلى الفضاء مع شركة جيف بيزوس
قالت وسائل إعلام، إن الممثل الكوميدي، بيت ديفيدسون، يذهب إلى الفضاء قريبا مع شركة مملوكة للملياردير العالمي جيف بيزوس. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:44+0000
2022-03-15T10:44+0000
محطة الفضاء الدولية
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وينضم ديفيدسون إلى 5 آخرين يذهبون معه إلى الفضاء، مع شركة "بلو أوريجين"، حسب إندبندنت البريطانية.وتنطلق الرحلة خلال شهر مارس/آذار الجاري، على صاروخ نيو شيبرد، ويقضي الطاقم بضعة أيام في غرب تكساس للتدريب قبل يوم الرحلة المقرر في 23 مارس.
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محطة الفضاء الدولية

فنان كوميدي يذهب في رحلة إلى الفضاء مع شركة جيف بيزوس

10:44 GMT 15.03.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / KCNA
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قالت وسائل إعلام، إن الممثل الكوميدي، بيت ديفيدسون، يذهب إلى الفضاء قريبا مع شركة مملوكة للملياردير العالمي جيف بيزوس.
وينضم ديفيدسون إلى 5 آخرين يذهبون معه إلى الفضاء، مع شركة "بلو أوريجين"، حسب إندبندنت البريطانية.
وتنطلق الرحلة خلال شهر مارس/آذار الجاري، على صاروخ نيو شيبرد، ويقضي الطاقم بضعة أيام في غرب تكساس للتدريب قبل يوم الرحلة المقرر في 23 مارس.
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