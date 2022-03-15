https://arabic.sputniknews.com/20220315/قائد-كبير-في-الجيش-الليبي-يتوقع-خروج-مقاتلين-أجانب-إلى-المعارك-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059929737.html

قائد كبير في الجيش الليبي يتوقع خروج مقاتلين أجانب إلى المعارك بين روسيا وأوكرانيا

قائد كبير في الجيش الليبي يتوقع خروج مقاتلين أجانب إلى المعارك بين روسيا وأوكرانيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا أمر صعب حدوثه من دون حكومة تدعم ذلك. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T13:15+0000

2022-03-15T13:15+0000

2022-03-15T14:09+0000

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف المحجوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "مسألة إخراج المرتزقة الأجانب مسألة وقت، وهناك اختلاف على هذه المسألة، لكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصلت إلى توافق مع جميع الأطراف واتفقت على ذلك".وتابع: "لكن وجود حكومة تطالب وتدعم مجموعة 5+5 وتدعم هذه المطالب هذه هي المشكلة الأساسية، لأن الحكومة التي جاءت، حكومة الوحدة الوطنية، كانت أيضا طرف في الصراع لم تكن حكومة ليبية، وكانت منحازة بشكل واضح، وبالتالي كان من الصعب تحقيق هذا الأمر إلا في وجود حكومة تؤمن بما قلناه".وصوّت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وقال باشاغا إن بقاء عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس، لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في العاصمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/نورلاند-لا-خطط-أمريكية-للتمديد-لحكومة-الدبيبة-وهناك-إلحاح-للذهاب-لانتخابات-ليبية-في-أسرع-وقت-1059915898.html

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