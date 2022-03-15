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https://arabic.sputniknews.com/20220315/قائد-كبير-في-الجيش-الليبي-يتوقع-خروج-مقاتلين-أجانب-إلى-المعارك-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059929737.html
قائد كبير في الجيش الليبي يتوقع خروج مقاتلين أجانب إلى المعارك بين روسيا وأوكرانيا
قائد كبير في الجيش الليبي يتوقع خروج مقاتلين أجانب إلى المعارك بين روسيا وأوكرانيا
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا أمر صعب حدوثه من دون حكومة تدعم ذلك. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:15+0000
2022-03-15T14:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف المحجوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "مسألة إخراج المرتزقة الأجانب مسألة وقت، وهناك اختلاف على هذه المسألة، لكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصلت إلى توافق مع جميع الأطراف واتفقت على ذلك".وتابع: "لكن وجود حكومة تطالب وتدعم مجموعة 5+5 وتدعم هذه المطالب هذه هي المشكلة الأساسية، لأن الحكومة التي جاءت، حكومة الوحدة الوطنية، كانت أيضا طرف في الصراع لم تكن حكومة ليبية، وكانت منحازة بشكل واضح، وبالتالي كان من الصعب تحقيق هذا الأمر إلا في وجود حكومة تؤمن بما قلناه".وصوّت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وقال باشاغا إن بقاء عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس، لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/نورلاند-لا-خطط-أمريكية-للتمديد-لحكومة-الدبيبة-وهناك-إلحاح-للذهاب-لانتخابات-ليبية-في-أسرع-وقت-1059915898.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

قائد كبير في الجيش الليبي يتوقع خروج مقاتلين أجانب إلى المعارك بين روسيا وأوكرانيا

13:15 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 15.03.2022)
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا أمر صعب حدوثه من دون حكومة تدعم ذلك.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف المحجوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "مسألة إخراج المرتزقة الأجانب مسألة وقت، وهناك اختلاف على هذه المسألة، لكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصلت إلى توافق مع جميع الأطراف واتفقت على ذلك".
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
نورلاند: لا خطط أمريكية للتمديد لحكومة الدبيبة وهناك إلحاح لإجراء انتخابات ليبية في أسرع وقت
08:25 GMT
وتابع: "لكن وجود حكومة تطالب وتدعم مجموعة 5+5 وتدعم هذه المطالب هذه هي المشكلة الأساسية، لأن الحكومة التي جاءت، حكومة الوحدة الوطنية، كانت أيضا طرف في الصراع لم تكن حكومة ليبية، وكانت منحازة بشكل واضح، وبالتالي كان من الصعب تحقيق هذا الأمر إلا في وجود حكومة تؤمن بما قلناه".

وحول احتمالية خروج عدد من المقاتلين الأجانب للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا، قال المحجوب: "ما داموا مرتزقة يأخذون المال، أتوقع أن يخرجوا من كل العالم وليس فقط ليبيا. هذه مسألة تتعلق بالجميع".

وصوّت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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زيلينسكي يعفي المرتزقة الأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول
1 مارس, 02:17 GMT
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وقال باشاغا إن بقاء عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس، لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في العاصمة.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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