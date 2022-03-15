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قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
قالت السلطات المحلية إن انفجارا نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين يوم الاثنين، داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T04:32+0000
2022-03-15T04:32+0000
المكسيك
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وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر، بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل.وقالت السلطات المحلية إن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم، وفقا لرويترز.
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المكسيك

قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية

04:32 GMT 15.03.2022
© AP Photo / Bernardino Hernandezصورة أرشيفية لأفراد الشرطة المكسيكية
صورة أرشيفية لأفراد الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Bernardino Hernandez
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قالت السلطات المحلية إن انفجارا نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين يوم الاثنين، داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو المكسيكية.
وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر، بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.
وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل.
وقالت السلطات المحلية إن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم، وفقا لرويترز.
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