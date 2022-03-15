https://arabic.sputniknews.com/20220315/قتيلان-و18-مصابا-في-انفجار-داخل-مطعم-ببلدة-سياحية-مكسيكية-1059911500.html
قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
قالت السلطات المحلية إن انفجارا نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين يوم الاثنين، داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T04:32+0000
2022-03-15T04:32+0000
2022-03-15T04:32+0000
المكسيك
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وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر، بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل.وقالت السلطات المحلية إن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم، وفقا لرويترز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك
قتيلان و18 مصابا في انفجار داخل مطعم ببلدة سياحية مكسيكية
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قالت السلطات المحلية إن انفجارا نتج عن تسرب غاز أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين يوم الاثنين، داخل مطعم ببلدة سياحية على شاطئ البحر في ولاية كوينتانا رو المكسيكية.
وأفاد بيان نشره المدعي العام في كوينتانا رو على تويتر، بأن القتيلين كانا من العاملين في المطعم
الكائن بمنطقة بلايا ديل كارمن، وهي مقصد للراغبين في قضاء العطلات.
وقال البيان إن ثمانية من المصابين نقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار خرجوا بالفعل.
وقالت السلطات المحلية إن 15 من المصابين كانوا من العاملين في المطعم، وفقا لرويترز.