https://arabic.sputniknews.com/20220315/قطر-والأردن-يوقعان-اتفاقية-للخدمات-الجوية-1059912948.html
قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية
قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية
وقعت قطر والأردن، أمس الاثنين، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:55+0000
2022-03-15T06:55+0000
2022-03-15T06:55+0000
قطر
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الاتفاق وقعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات او السعات المقعدية".فيما قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتفاقية تأتي "في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية".وأشارت إلى أن وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي الذي حضر مراسم التوقيع، التقى مستو وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن
قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية
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وقعت قطر والأردن، أمس الاثنين، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا
) إن الاتفاق وقعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات او السعات المقعدية".
فيما قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا
) إن الاتفاقية تأتي "في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية".
وأشارت إلى أن وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي الذي حضر مراسم التوقيع، التقى مستو وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.