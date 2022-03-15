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قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية
قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية
وقعت قطر والأردن، أمس الاثنين، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:55+0000
2022-03-15T06:55+0000
قطر
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الاتفاق وقعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات او السعات المقعدية".فيما قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتفاقية تأتي "في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية".وأشارت إلى أن وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي الذي حضر مراسم التوقيع، التقى مستو وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن

قطر والأردن يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية

06:55 GMT 15.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمراسم استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، ويسير بجواره العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، 23 فبراير/ شباط 2020.
مراسم استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، ويسير بجواره العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، 23 فبراير/ شباط 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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وقعت قطر والأردن، أمس الاثنين، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الاتفاق وقعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات او السعات المقعدية".
فيما قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الاتفاقية تأتي "في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية".
وأشارت إلى أن وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي الذي حضر مراسم التوقيع، التقى مستو وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
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