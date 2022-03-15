https://arabic.sputniknews.com/20220315/قناة-عبرية-تعلن-الموعد-النهائي-لخطاب-زيلينسكي-أمام-الكنيست-1059944413.html

قناة عبرية تعلن الموعد النهائي لخطاب زيلينسكي أمام الكنيست

قناة عبرية تعلن الموعد النهائي لخطاب زيلينسكي أمام الكنيست

كشفت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الموعد النهائي لإلقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست". 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T17:08+0000

2022-03-15T17:08+0000

2022-03-15T17:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيلينسكي سيلقي خطابه أو كلمته أمام الكنيست يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، عبر تطبيق "زووم".وأوضحت وسائل إعلام عبرية أخرى أنه تمت الموافقة على كلمة الرئيس الأوكراني الذي سيلقيها من خلال تطبيق "زووم" عبر شاشة كبيرة أمام أعضاء الكنيست جميعهم، وإن كانت على هواتفهم خارج مقر البرلمان.وتقدم فلاديمير زيلينسكي بطلب للكنيست الإسرائيلي يقضي بإلقاء خطاب عبر "زووم" أمام أعضاء الكنيست الـ 120 نائبا، ولكن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، قد رفض ذلك بدعوى أن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية، ولأن مقره سيخضع للتجديد".وفي سياق متصل، أجرى يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني لبحث الوضع في كييف.وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لابيد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، رغم مرور حوالي عشرين يوما كاملة على بدء القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.للمزيد: وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني لبحث الوضع في كييفوأكد لابيد لنظيره الأوكراني كوليبا، في المكالمة الهاتفية الأولى بينهما منذ حوالي 3 أشهر كاملة، أن إسرائيل لن تسمح بتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت أعرب الأخير عن شكره لإسرائيل لدعمها جهود الوساطة مع روسيا، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الأوكراني على احترام بلاده حقوق اللاجئين الأوكرانيين الذين يأتون إلى إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/خيبة-أمل-أوكرانية-بعد-رد-إسرائيل-على-طلب-بإلقاء-زيلينسكي-كلمة-أمام-الكنيست-1059694521.html

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