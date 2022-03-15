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كردستان العراق يدعو الأمم المتحدة للتحقيق بمزاعم وجود مواقع لإسرائيل في أربيل
كردستان العراق يدعو الأمم المتحدة للتحقيق بمزاعم وجود مواقع لإسرائيل في أربيل
دعت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتقصي عن مزاعم وجود مواقع معينة، مشيرة إلى الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:24+0000
2022-03-15T13:24+0000
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قال وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي في أربيل، إن "هذه الهجمات تعد استهدافاً للسيادة العراقية، وندعو الحكومة والأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم وجود مواقع معينة".وأضاف أنه "سيتم إطلاع الجميع على كل الحقائق وننتظر النتائج من الحكومة الاتحادية"، مشددا على أن "الموقع الذي تم استهدافه مدني".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/فصائل-عراقية-تكشف-سبب-الضربة-الصاروخية-للحرس-الثوري-الإيراني-على-أربيل-1059897631.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

كردستان العراق يدعو الأمم المتحدة للتحقيق بمزاعم وجود مواقع لإسرائيل في أربيل

13:24 GMT 15.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIدخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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دعت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتقصي عن مزاعم وجود مواقع معينة، مشيرة إلى الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ في أربيل وقال عنه إنه تابع لإسرائيل.
قال وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي في أربيل، إن "هذه الهجمات تعد استهدافاً للسيادة العراقية، وندعو الحكومة والأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم وجود مواقع معينة".
إطلاق طائرة مسيرة أثناء تدريب القوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
فصائل عراقية تكشف سبب الضربة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على أربيل
أمس, 16:10 GMT
وأضاف أنه "سيتم إطلاع الجميع على كل الحقائق وننتظر النتائج من الحكومة الاتحادية"، مشددا على أن "الموقع الذي تم استهدافه مدني".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
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