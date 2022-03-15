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كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا
كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا
أعلنت كندا عزمها فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولا روسيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:12+0000
2022-03-15T14:12+0000
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روسيا
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وحسب بيان نشرته رويترز أوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها.وقالت الوزيرة الكندية: "لقد اختار الرئيس بوتين تعزيز عملياته العسكرية غير القانونية وغير المبررة، ويمكنه أيضًا اختيار إنهائها عن طريق سحب قواته"، حسب تعبيرها.ياتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل الخطاب الافتراضي المتوقع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي في الساعة 11:15 صباحًا (1515 بتوقيت جرينتش).وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210325/زاخاروفا-قرار-كندا-بفرض-عقوبات-علينا-أوصل-العلاقات-الثنائية-إلى-أدنى-مستوياتها-التاريخية-1048470304.html
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أخبار كندا, روسيا, أخبار أوكرانيا

كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا

14:12 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Darrin Zammit Lupiرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
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أعلنت كندا عزمها فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولا روسيا.
وحسب بيان نشرته رويترز أوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها.
الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في موسكو، 23 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2021
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وقالت الوزيرة الكندية: "لقد اختار الرئيس بوتين تعزيز عملياته العسكرية غير القانونية وغير المبررة، ويمكنه أيضًا اختيار إنهائها عن طريق سحب قواته"، حسب تعبيرها.

ولفت البيان إلى أن "كندا لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها".

ياتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل الخطاب الافتراضي المتوقع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي في الساعة 11:15 صباحًا (1515 بتوقيت جرينتش).
وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.
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