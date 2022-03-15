https://arabic.sputniknews.com/20220315/كندا-تفرض-عقوبات-على-15-مسؤولا-روسيا-1059933000.html
كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا
كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا
أعلنت كندا عزمها فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولا روسيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:12+0000
2022-03-15T14:12+0000
2022-03-15T14:12+0000
أخبار كندا
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103446/97/1034469765_0:219:3501:2188_1920x0_80_0_0_8d8c573abbeba8940741bb759ead1e54.jpg
وحسب بيان نشرته رويترز أوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن بلادها ستفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا، مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها.وقالت الوزيرة الكندية: "لقد اختار الرئيس بوتين تعزيز عملياته العسكرية غير القانونية وغير المبررة، ويمكنه أيضًا اختيار إنهائها عن طريق سحب قواته"، حسب تعبيرها.ياتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل الخطاب الافتراضي المتوقع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي في الساعة 11:15 صباحًا (1515 بتوقيت جرينتش).وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210325/زاخاروفا-قرار-كندا-بفرض-عقوبات-علينا-أوصل-العلاقات-الثنائية-إلى-أدنى-مستوياتها-التاريخية-1048470304.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103446/97/1034469765_144:0:3355:2408_1920x0_80_0_0_414e2375b4b2453f9697449e5635ffda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, روسيا, أخبار أوكرانيا
كندا تفرض عقوبات على 15 مسؤولا روسيا
تابعنا عبر
أعلنت كندا عزمها فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولا روسيا.
وحسب بيان نشرته رويترز أوضحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن بلادها ستفرض عقوبات
على 15 مسؤولا روسيا، مكنوا ودعموا العمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العقوبات تأتي لممارسة ضغوط إضافية على موسكو لعكس مسارها.
وقالت الوزيرة الكندية
: "لقد اختار الرئيس بوتين تعزيز عملياته العسكرية غير القانونية وغير المبررة، ويمكنه أيضًا اختيار إنهائها عن طريق سحب قواته"، حسب تعبيرها.
ولفت البيان إلى أن "كندا لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها".
ياتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل الخطاب الافتراضي المتوقع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الكندي في الساعة 11:15 صباحًا (1515 بتوقيت جرينتش).
وكندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، فرضت عقوبات واسعة
على روسيا بعد بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الروسية.