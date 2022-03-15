https://arabic.sputniknews.com/20220315/كييف-تتحدث-عن-معاهدة-سلام--1059932492.html
كييف تتحدث عن معاهدة سلام
كييف تتحدث عن معاهدة سلام
نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تتحدث عن معاهدة سلام مع روسيا، شركة أمريكية تبحث عن مرتزقة للقتال في أوكرانيا، أنباء عن وساطة إيرانية بشأن أوكرانيا، الولايات... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:08+0000
2022-03-15T14:08+0000
2022-03-15T14:08+0000
راديو
بلا قيود
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كييف تتحدث عن معاهدة سلام
كييف تتحدث عن معاهدة سلام
تحدثت أوكرانيا عن إمكانية التوصل لمعاهدة سلام مع روسيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يستعد فيه رئيسها لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، وطلب مساعدات إضافية لبلاده، وفرض حظر للطيران.بدورها نشرت شركة أمريكية إعلانا تبحث فيه عن مقاتلين مقابل ألف وألفي دولار في اليوم، على أن تتوفر فيهم خصائص محددة تثبت كفاءتهم القتالية.حول هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، لـ "بلا قيود":هل تلعب إيران دور الوسيط في الأزمة الأوكرانيةتداولت تقارير إعلامية أنباء عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يقوم بزيارة إلى موسكو للعب دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية.بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق، لـ "بلا قيود":واشنطن تضغط على الرياض في ملف "حقوق الإنسان"تمارس الولايات المتحدة الأمريكية بين الفينة والأخرى الضغط على المملكة العربية السعودية، في ملف "حقوق الإنسان"، فهل لهذا أهداف تحقيق مكاسب سياسية لا سيما بعد رفض المملكة مطالب واشنطن بالخروج من "أوبك+"؟عن هذا السؤال أجاب مدير مركز "القرن العربي" للدراسات، سعد بن عمر، بقوله لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1059932435_160:0:1093:700_1920x0_80_0_0_43e87edb6bd0772e35fa708648f6fb99.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
كييف تتحدث عن معاهدة سلام
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أوكرانيا تتحدث عن معاهدة سلام مع روسيا، شركة أمريكية تبحث عن مرتزقة للقتال في أوكرانيا، أنباء عن وساطة إيرانية بشأن أوكرانيا، الولايات المتحدة تضغط على السعودية بموضوع حقوق الإنسان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف غزة.
تحدثت أوكرانيا عن إمكانية التوصل لمعاهدة سلام مع روسيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يستعد فيه رئيسها لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، وطلب مساعدات إضافية لبلاده، وفرض حظر للطيران.
بدورها نشرت شركة أمريكية إعلانا تبحث فيه عن مقاتلين مقابل ألف وألفي دولار في اليوم، على أن تتوفر فيهم خصائص محددة تثبت كفاءتهم القتالية.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، لـ "بلا قيود
":
"تصريحات زيلينسكي المتناقضة دليل على أن قراراته غير متوازنة، ولا يمكن الحديث عن معاهدة سلام في وقت تجند فيه الولايات المتحدة المرتزقة، ودون أن تتم الإجابة على الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا، وتضمن أمنها القومي وأمن مواطنيها".
هل تلعب إيران دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية
تداولت تقارير إعلامية أنباء عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يقوم بزيارة إلى موسكو للعب دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية.
بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق، لـ "بلا قيود
":
"لا يمكن أن تعلب إيران دور الوسيط وهي ترى أن من حق روسيا الدفاع عن أمنها القومي، وتؤكد أن موسكو وطهران ستخرجان بورقة عمل مشتركة سيعلن عنها لاحقا تدحض كل هذه الشائعات التي أحد أهدافها ضرب العلاقات التاريخية بين الجانبين، وشق الصف في الداخل الأوكراني ضد معارض ومؤيد لموسكو، حتى من قبل أصحاب القرار".
واشنطن تضغط على الرياض في ملف "حقوق الإنسان"
تمارس الولايات المتحدة الأمريكية بين الفينة والأخرى الضغط على المملكة العربية السعودية، في ملف "حقوق الإنسان"، فهل لهذا أهداف تحقيق مكاسب سياسية لا سيما بعد رفض المملكة مطالب واشنطن بالخروج من "أوبك+"؟
عن هذا السؤال أجاب مدير مركز "القرن العربي" للدراسات، سعد بن عمر، بقوله لـ "سبوتنيك
":
"لا يمكن لأحد أن يملي على السعودية ما يجب أن تفعله، ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية، الإعدام تم لأناس خارجين عن القانون، وإرهابيون، روعوا المدنيين، وكل فترة المنظمات الحقوقية والإنسانية تحاول الضغط على الرياض بهذا الملف".
التفاصيل في الملف الصوتي...