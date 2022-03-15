https://arabic.sputniknews.com/20220315/لأول-مرة-تدريبات-عسكرية-بين-اليابان-وأمريكا-على-إنزال-جوي-1059919184.html
لأول مرة... تدريبات عسكرية بين اليابان وأمريكا على إنزال جوي
لأول مرة... تدريبات عسكرية بين اليابان وأمريكا على إنزال جوي
نفذت قوات برمائية يابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تدريبا على عمليات إنزال محمولة جوا لأول مرة، في علامة على تعميق التعاون العسكري بين... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:57+0000
2022-03-15T09:57+0000
2022-03-15T09:57+0000
العالم
الصين
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كانت التدريبات على سفوح جبل فوجي حيث شارك 400 جندي من لواء الانتشار السريع البرمائي الياباني و600 من مشاة البحرية الأمريكية.وتستمر التدربيات ثلاثة أسابيع في مسعى من البلدين الحليفين لتعزيز التعاون بينهما، وفقا لوكالة فرانس برس.وتراجع اليابان هذا العام استراتيجية للأمن القومي ترجع إلى 10 سنوات في مواجهة تزايد التحركات العسكرية الصينية لإثبات الذات.ومن المتوقع أن تدفع تعديلات المبادئ التوجيهية للسياسة الدفاعية البلاد إلى القيام بدور أكثر نشاطًا إلى جانب واشنطن في الأمن الإقليمي.ودأبت الصين، التي تخوض نزاعا إقليميا مع اليابان حول جزر غير مأهولة تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، على إرسال سفن لتأكيد مطالبها بأحقيتها في الجزر.وتأتي التدريبات المشتركة أيضا في وقت تثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف أمنية جديدة في شرق آسيا حيث تمارس الصين ضغوطا على تايوان.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/اليابان-تفتح-باب-تعاون-شامل-مع-تايوان-هل-ترد-الصين؟-1054518659.html
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العالم, الصين
لأول مرة... تدريبات عسكرية بين اليابان وأمريكا على إنزال جوي
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نفذت قوات برمائية يابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تدريبا على عمليات إنزال محمولة جوا لأول مرة، في علامة على تعميق التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة.
كانت التدريبات على سفوح جبل فوجي حيث شارك 400 جندي من لواء الانتشار السريع البرمائي الياباني و600 من مشاة البحرية الأمريكية.
وتستمر التدربيات ثلاثة أسابيع في مسعى من البلدين الحليفين لتعزيز التعاون بينهما، وفقا لوكالة فرانس برس
.
24 ديسمبر 2021, 11:35 GMT
وتراجع اليابان هذا العام استراتيجية للأمن القومي ترجع إلى 10 سنوات في مواجهة تزايد التحركات العسكرية الصينية لإثبات الذات.
ومن المتوقع أن تدفع تعديلات المبادئ التوجيهية للسياسة الدفاعية البلاد إلى القيام بدور أكثر نشاطًا إلى جانب واشنطن في الأمن الإقليمي.
ودأبت الصين، التي تخوض نزاعا إقليميا مع اليابان حول جزر غير مأهولة تسيطر عليها طوكيو
في بحر الصين الشرقي، على إرسال سفن لتأكيد مطالبها بأحقيتها في الجزر.
وتأتي التدريبات المشتركة أيضا في وقت تثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف أمنية جديدة في شرق آسيا حيث تمارس الصين ضغوطا على تايوان.