https://arabic.sputniknews.com/20220315/ماكرون-مواصلة-العقوبات-تجعل-روسيا-تنتقم-وسيتعين-علينا-تقليل-استهلاك-الطاقة-لتجنب-التبعات-1059932090.html

ماكرون: مواصلة العقوبات تجعل روسيا تنتقم وسيتعين علينا تقليل استهلاك الطاقة لتجنب التبعات

ماكرون: مواصلة العقوبات تجعل روسيا تنتقم وسيتعين علينا تقليل استهلاك الطاقة لتجنب التبعات

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مواصلة فرض العقوبات على روسيا، سيجعلها تنتقم، الأمر الذي سيتطلب من الأوروبيين تنظيم وتقليل استهلاك الطاقة لتجنب... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T14:01+0000

2022-03-15T14:01+0000

2022-03-15T14:01+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار فرنسا

أخبار أوكرانيا

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القاهرة- سبوتنيك. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "بالنسبة لأزمة الطاقة وتداعياتها اتخذنا إجراءات داعمة للقدرة الشرائية على المدى القصير"، متابعا أن على الأوروبيين الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة.وتابع الرئيس الفرنسي: "نحن بصدد إيجاد منتجين بدلاء وتقليص استهلاكنا"، مبينا أن هناك حاجة لطاقة متجددة مع سن توصيات للتقليل من الاستهلاك.وأوضح أنه ليس هناك علم بشكل انتهاء الأزمة وكيفية تطورها، مؤكدا أن مواصلة الردع والعقوبات المفروضة ضد روسيا فإن طبيعة الخلاف قد تجعل روسيا تفكر في الانتقام وتخفيض من الإمدادات، على حد قوله.وحول التوصل لحل بين طرفي النزاع، أكد ماكرون أنه يتواصل يوميا مع فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف التوصل لحل وكذلك للرد على طلبات الطرفين.ولفت ماكرون إلى أن الموقف الروسي "لم يتغير"، مستطردا: "لا أستثني عملا دبلوماسيا طالما أشعر أن الحل ممكن ولكن الظروف الراهنة لا تمكننا من السفر والانتقال". وتابع ماكرون: "ما قمنا به هو مواصلة التحاور مع الطرفين والعمل على المستوى الأوروبي"، مبينا أنه سيقوم بالحوار في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل لتكثيف المبادرات الدبلوماسية بالشراكة مع واشنطن.وأختتم الرئيس الفرنسي، مؤكدًا على اتصاله بالرئيس الصيني، جين بينغ، للوصول لحل سياسي لوقف إطلاق النار وحل الأزمة، مشددا: "لا أستثني أي إمكانية للسفر".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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