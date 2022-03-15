https://arabic.sputniknews.com/20220315/ما-هي-دوافع-القصف-الإيراني-على-إقليم-كردستان-العراق-1059922618.html
ما هي دوافع القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق
ما هي دوافع القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق
حذّرت إيران، أمس الإثنين، من أنها لن تتساهل مع أي "تهديدات" مصدرها العراق، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري استهدافه بصواريخ باليستية، فجر الأحد، "مركزا... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:03+0000
2022-03-15T11:03+0000
2022-03-15T11:03+0000
راديو
هموم عراقية
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ما هي دوافع القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق
ما هي دوافع القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق
وقد أرجأ القصف الإيراني على مدينة أربيل، لقاءين كانا مقررين بين ممثلين عن قوى سياسية عراقية يومي الأحد والإثنين الماضيين في بغداد، لاستئناف الحوار من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من مبادرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه قوى الإطار التنسيقي.فما هي الدوافع الحقيقية للقصف الإيراني؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفيالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
ما هي دوافع القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق
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حذّرت إيران، أمس الإثنين، من أنها لن تتساهل مع أي "تهديدات" مصدرها العراق، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري استهدافه بصواريخ باليستية، فجر الأحد، "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.
وقد أرجأ القصف الإيراني على مدينة أربيل، لقاءين كانا مقررين بين ممثلين عن قوى سياسية عراقية يومي الأحد والإثنين الماضيين في بغداد، لاستئناف الحوار من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من مبادرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه قوى الإطار التنسيقي.
فما هي الدوافع الحقيقية للقصف الإيراني؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي:
"يجب الربط بين عملية استهداف إيران لأربيل ومسألة التلكؤ في تشكيل الحكومة العراقية، فإيران كانت تراهن على إدامة زخم حلفائها في العملية السياسية في العراق، عبر تحالف (الإطار التنسيقي) الذي يعد حليفاً استراتيجيا لإيران وبات بعيدا عن أن يكون فاعلاً ومؤثرا في القرار السياسي العراقي، لذا فمن المتوقع أن تزداد الضغوط في الأيام القادمة بسبب إخفاق حلفاء إيران في الحصول على مواقع متقدمة في السلطة العراقية، وهذا ما سيجعل إيران تتحول من العمل غير المباشر إلى العمل المباشر، وهو ما تمثله الضربة الصاروخية التي وُجهت إلى أربيل، ولا نستبعد العمل العسكري الإيراني تجاه إقليم كردستان إذا ما سارت عملية تشكيل الحكومة العراقية بعيدا عن حلفاء إيران".
"بدأت إيران تخسر ما أنجزته في الفترة السابقة، حيث خسر حلفاؤها الانتخابات العراقية، ومحادثاتها مع السعودية شبه تعطلت، وكذلك التلكؤ الحاصل في اتفاق فيينا، لذا فإن أيران تعاني من أزمات مركبة قد تعكسها في القيام بعمل عسكري في إقليم كردستان العراق، وبقصفها إقليم كردستان بالصواريخ، يعني أنها خسرت معادلة الاحتفاظ بالصواريخ للأغراض الدفاعية في مفاوضات فيينا، كما أن هذا القصف سيؤدي إلى تعزيز قدرة القوات الأمريكية القتالية في الإقليم، وبالتالي سيعود بالنفع على الولايات المتحدة في إطار فرض سيطرتها على سيادة الإقليم، علاوة على أنه ستكون هناك انتكاسة في العلاقات بين طهران وبغداد".
التفاصيل في الملف الصوتي...