https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-حلف-الناتو-التفكير-في-منطقة-حظر-طيران-سيأخذنا-في-الاتجاه-الخاطئ-1059931334.html

مبعوثة أمريكا لدى حلف الناتو: التفكير في منطقة حظر طيران سيأخذنا في الاتجاه الخاطئ

مبعوثة أمريكا لدى حلف الناتو: التفكير في منطقة حظر طيران سيأخذنا في الاتجاه الخاطئ

قالت مبعوثة أمريكا لدى حلف الناتو، جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سيشارك في الاجتماع القادم لوزراء دفاع الناتو في... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T13:40+0000

2022-03-15T13:40+0000

2022-03-15T13:40+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494390_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_c2c5c3a33af2a83964550778927105d9.jpg

وأوضحت سميث خلال إحاطة للصحفيين: "على حد علمي، سيشارك وزير الدفاع الأوكراني أيضًا في هذه المناقشات".وأضافت أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيرا الدفاع في فنلندا والسويد. مشيرة إلى أنه "في الآونة الأخيرة، تمت مناقشة مسألة انضمامهم المحتمل إلى الناتو".ونوهت إلى أن "الناتو لا يدرس حاليًا مسألة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا".وقالت: "لم تتم مناقشة مسألة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا في الوقت الحالي. ولا نريد توسيع هذا الصراع. لا نريد توسيع السياق. أعتقد أن التفكير في منطقة حظر طيران سيأخذنا في الاتجاه الخاطئ".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا