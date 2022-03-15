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https://arabic.sputniknews.com/20220315/مجلس-السيادة-السوداني-لا-توجد-نية-لخصخصة-الموانئ-أو-منح-إدارتها-لأجانب-1059950807.html
مجلس السيادة السوداني: لا توجد نية لخصخصة الموانئ أو منح إدارتها للأجانب
مجلس السيادة السوداني: لا توجد نية لخصخصة الموانئ أو منح إدارتها للأجانب
قال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إنه لا توجد نية لخصخصة الموانئ السودانية أو منح إدارتها إلى أجانب. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:43+0000
2022-03-15T20:52+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكد حميدتي، في بيان اليوم الثلاثاء "عدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ، وعدم إتاحة أي فرصة لأي أجنبي لإدارة الموانئ السودانية".وأصدر حميدتي توجيهات بتدريب وتأهيل أبناء الشعب السوداني لإدارتها، فضلا عن الاهتمام بعمال الموانئ.وعن المشاكل التي تتعرض لها الموانئ السودانية، قال إنه وجّه المسؤولين "بضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتذليل جميع العقبات، ليعود الميناء لأداء دوره الطبيعي في عمليات الصادر والوارد، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التدريبي للعاملين في الميناء".يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام، أجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتفقنا على عدة قضايا أبرزها أن بشأن الاستثمارات الإماراتية في السودان التي تشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والتعاون العسكري.ويمثل ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان ويضم عدة موانئ متخصصة هي: الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات، والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والسكر، وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان، إضافة إلى ميناء سواكن وهو مخصص لنقل المسافرين وصادرات الماشية.
https://arabic.sputniknews.com/20201210/البنك-المركزي-السوداني-يصدر-بيانا-بشأن-حاويات-العملة-1047465841.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

مجلس السيادة السوداني: لا توجد نية لخصخصة الموانئ أو منح إدارتها للأجانب

20:43 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 15.03.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إنه لا توجد نية لخصخصة الموانئ السودانية أو منح إدارتها إلى أجانب.
الخرطوم - سبوتنيك. وأكد حميدتي، في بيان اليوم الثلاثاء "عدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ، وعدم إتاحة أي فرصة لأي أجنبي لإدارة الموانئ السودانية".
وأصدر حميدتي توجيهات بتدريب وتأهيل أبناء الشعب السوداني لإدارتها، فضلا عن الاهتمام بعمال الموانئ.
وعن المشاكل التي تتعرض لها الموانئ السودانية، قال إنه وجّه المسؤولين "بضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتذليل جميع العقبات، ليعود الميناء لأداء دوره الطبيعي في عمليات الصادر والوارد، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التدريبي للعاملين في الميناء".
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يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام، أجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتفقنا على عدة قضايا أبرزها أن بشأن الاستثمارات الإماراتية في السودان التي تشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والتعاون العسكري.
ويمثل ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان ويضم عدة موانئ متخصصة هي: الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات، والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والسكر، وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان، إضافة إلى ميناء سواكن وهو مخصص لنقل المسافرين وصادرات الماشية.
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