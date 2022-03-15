https://arabic.sputniknews.com/20220315/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الشهر-في-الدوري-الإنجليزي-1059952407.html
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
نجح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، في الفوز بجائزة جديدة، ليضيفها إلى سجله الحافل بالجوائز. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T21:53+0000
2022-03-15T21:53+0000
2022-03-15T21:53+0000
مصر
مجتمع
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وذكر الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد صلاح حصل على جائزة لاعب شهر فبراير/شباط الماضي، بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.ويذكر أن نجم المنتخب المصري قد خاض 4 مباريات في الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" خلال شهر فبراير، حيث نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا.وكان جناح ليفربول الإنجليزي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام منافسه برايتون، ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات "بريميرليغ"، وغادر مسرعا، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 61.وتمكن صلاح من الوصول إلى الهدف الـ 20 في الدوري الإنجليزي، دون أي منافسة، وذلك رغم غيابه عن "بريميرليغ" خلال اشتراكه مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، والتي احتل فيها "الفراعنة" المركز الثاني.وواصل محمد صلاح تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 8 أهداف كاملة عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, مجتمع
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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نجح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، في الفوز بجائزة جديدة، ليضيفها إلى سجله الحافل بالجوائز.
وذكر الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول الإنجليزي
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد صلاح حصل على جائزة لاعب شهر فبراير/شباط الماضي، بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
ويذكر أن نجم المنتخب المصري قد خاض 4 مباريات في الدوري الإنجليزي "بريميرليغ"
خلال شهر فبراير، حيث نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا.
وكان جناح ليفربول الإنجليزي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة
أمام منافسه برايتون، ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات "بريميرليغ"، وغادر مسرعا، في الدقيقة 64 من زمن المباراة، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 61.
وتمكن صلاح من الوصول إلى الهدف الـ 20 في الدوري الإنجليزي، دون أي منافسة، وذلك رغم غيابه عن "بريميرليغ" خلال اشتراكه مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، والتي احتل فيها "الفراعنة" المركز الثاني.
وواصل محمد صلاح تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 8 أهداف كاملة عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.