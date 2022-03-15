https://arabic.sputniknews.com/20220315/مسؤول-أمريكي-المبنى-الذي-هاجمه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-قاعدة-تدريب-إسرائيلية-1059913379.html

مسؤول أمريكي: المبنى الذي هاجمه الحرس الثوري الإيراني في أربيل قاعدة تدريب إسرائيلية

مسؤول أمريكي: المبنى الذي هاجمه الحرس الثوري الإيراني في أربيل قاعدة تدريب إسرائيلية

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن "الموقع الذي هاجمه الحرس الثوري الإيراني بمدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، كان قاعدة تدريب إسرائيلية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T07:24+0000

2022-03-15T07:24+0000

2022-03-15T07:24+0000

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله إن "المبنى الذي أصيب قبل يومين في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في شمال العراق، بصواريخ باليستية أطلقت من إيران، يستخدم كقاعدة تدريب إسرائيلية"، نافيا أن تكون الصواريخ قد استهدفت القنصلية الأمريكية.وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/فصائل-عراقية-تكشف-سبب-الضربة-الصاروخية-للحرس-الثوري-الإيراني-على-أربيل-1059897631.html

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