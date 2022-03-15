https://arabic.sputniknews.com/20220315/مسؤول-فرنسي-مدافعا-عن-شركات-بلاده-التي-لم-تغادر-روسيا-تشعر-بمسؤولية-تجاه-المجتمع-الروسي-1059920085.html
مسؤول فرنسي مدافعا عن شركات بلاده التي لم تغادر روسيا: تشعر بمسؤولية تجاه المجتمع الروسي
مسؤول فرنسي مدافعا عن شركات بلاده التي لم تغادر روسيا: تشعر بمسؤولية تجاه المجتمع الروسي
دافع رئيس مجموعة أرباب العمل الفرنسيين عن الشركات الفرنسية التي لم تغادر روسيا، مؤكدا أنها تشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع الروسي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:22+0000
2022-03-15T10:22+0000
2022-03-15T10:22+0000
روسيا
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وحسب "رويترز"، قال رئيس مجموعة أرباب العمل في فرنسا، جيفروي رو دي بيزيو، اليوم الثلاثاء، إن شركات مثل مجموعة دانون للأطعمة أو مجموعة سوبر ماركت أوشان اتخذت قرارا بعدم مغادرة روسيا؛ لأنها تتحمل مسؤولية تجاه موظفيها والمجتمع الذي توجد فيه.وقال إن الشركات الفرنسية بشكل عام توظف نحو 160 ألف شخص في روسيا، ولذلك فهي تشعر بمسؤولية تجاههم.و تسيطر دانون، التي تتعامل مع نحو 6% من مبيعاتها في روسيا وأوكرانيا مجتمعين، على ماركة الألبان الروسية بروستوكفاشينو، وتوظف 1000 شخص في أوكرانيا و8000 في روسيا.أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لا فوا دو نورد" المحلية أن 12 ناشطا من حزب EELV الأخضر نظموا يوم الاثنين احتجاجا أمام مقر أوشان في كروا شمالي فرنسا لمطالبة المجموعة بوقف العمل في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/باريس-تنصح-الشركات-الفرنسية-بعدم-الاندفاع-لمغادرة-روسيا-1059486749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
مسؤول فرنسي مدافعا عن شركات بلاده التي لم تغادر روسيا: تشعر بمسؤولية تجاه المجتمع الروسي
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دافع رئيس مجموعة أرباب العمل الفرنسيين عن الشركات الفرنسية التي لم تغادر روسيا، مؤكدا أنها تشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع الروسي.
وحسب "رويترز"، قال رئيس مجموعة أرباب العمل في فرنسا، جيفروي رو دي بيزيو، اليوم الثلاثاء، إن شركات مثل مجموعة دانون للأطعمة أو مجموعة سوبر ماركت أوشان اتخذت قرارا بعدم مغادرة روسيا
؛ لأنها تتحمل مسؤولية تجاه موظفيها والمجتمع الذي توجد فيه.
وقال إن الشركات الفرنسية بشكل عام توظف نحو 160 ألف شخص في روسيا، ولذلك فهي تشعر بمسؤولية تجاههم.
وكانت شركة دانون قد أعلنت أنها ستعلق استثماراتها في روسيا بعد العمليات العسكرية في أوكرانيا، لكنها ستواصل إدارة أعمالها في مجال منتجات الألبان وأغذية الأطفال هناك.
و تسيطر دانون، التي تتعامل مع نحو 6% من مبيعاتها في روسيا وأوكرانيا مجتمعين، على ماركة الألبان الروسية بروستوكفاشينو، وتوظف 1000 شخص في أوكرانيا و8000 في روسيا.
وتوظف شركة أوشان للتجزئة 30000 شخص في روسيا و6000 في أوكرانيا، وتحقق ما يقرب من 10% من إيرادات المجموعة في روسيا، وهي ثالث أكبر سوق لها بعد فرنسا وإسبانيا.
أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لا فوا دو نورد" المحلية أن 12 ناشطا من حزب EELV الأخضر نظموا يوم الاثنين احتجاجا أمام مقر أوشان في كروا شمالي فرنسا لمطالبة المجموعة بوقف العمل في روسيا.