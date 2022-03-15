https://arabic.sputniknews.com/20220315/مصادر-تكشف-عن-قنبلة-سياسية-تفجرها-السعودية-في-وجه-أمريكا-بعد-شهر-رمضان-1059922745.html

مصادر تكشف عن "قنبلة سياسية" تفجرها السعودية في وجه أمريكا بعد شهر رمضان

مصادر تكشف عن "قنبلة سياسية" تفجرها السعودية في وجه أمريكا بعد شهر رمضان

كشفت مصادر مطلعة عن "قنبلة سياسية"، تعتزم السعودية تفجيرها في وجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت تشهد فيه العلاقات مع واشنطن توترا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T11:05+0000

2022-03-15T11:05+0000

2022-03-15T11:05+0000

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، في علامة على التقارب مع بكين، رغم محاولات بايدن تهدئة التوتر مع الرياض.وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن السعودية تعتزم تكرار الاستقبال الحار الذي قدمته للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة خارجية له كرئيس.وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه من المتوقع أن تتم الزيارة بعد شهر رمضان، الذي سيبدأ في أوائل أبريل/نيسان من هذا العام، وهي أول رحلة خارجية للرئيس الصيني شي، منذ بداية جائحة كوفيد -19.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" هذا الشهر، إنه "لا يهتم" وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه.وذكرت تقارير عدة في الأيام الماضية أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى أن الملك سلمان هو نظيره، ولذلك لا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له. (اقرأ عن التوتر بينهما)وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض حاول ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لكنهما تجاهلا الرد.وتحاول واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها" وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأضافت: "العاهل السعودي هو نظير الرئيس بايدن، ولكن مجددا، هناك قادة مختلفون يحضرون أحداثًا عالمية مختلفة من مجموعة من الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لذا، إذا كان ولي العهد قد حضر أيًا من الأحداث العالمية التي حضرها الرئيس مؤخرًا، فأنا متأكدة من أنه كان سيتعامل معه، لكنه لم يفعل".ونقلت "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول، قوله إنه "من الصعب الوصول إلى وضع أفضل دون التعامل مع محمد بن سلمان"، مضيفا: "لا يوجد طريق آخر للقيام بذلك".فيما يقر مسؤولون أمريكيون آخرون بأن العلاقة ليست قريبة من أن تكون قوية كما كانت من قبل، وأنها ستتطلب اهتمامًا أكثر وعلى مستوى عالٍ من إدارة بايدن.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الملك-هو-نظيره-البيت-الأبيض-يعلن-موقف-بايدن-إذا-قابل-محمد-بن-سلمان-في-أي-مكان-1059756334.html

https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-أمريكي-من-الصعب-الوصول-إلى-وضع-أفضل-دون-التعامل-مع-محمد-بن-سلمان-1059792146.html

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