https://arabic.sputniknews.com/20220315/مصدر-لـسبوتنيك-لبنان-يضع-قوائم-المتطوعين-للمشاركة-بالعملية-الروسية-في-أوكرانيا-1059918055.html
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يضع قوائم المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يضع قوائم المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا بدأت في لبنان. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:31+0000
2022-03-15T09:31+0000
2022-03-15T09:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
لبنان
روسيا
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وقال المصدر: "يجري بالفعل تشكيل قوائم المتطوعين من لبنان المستعدين لمحاربة عصابات القوميين في دونباس". ووفقا له، فإن القوائم الأولى قد تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي الذي قال خلاله: "إذا كان هناك أشخاص يريدون الانضمام بشكل طوعي، لا سيما إذا لم يكن ذلك من أجل المال للقدوم وإنما لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، حسنا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".وبدأت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
لبنان
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لبنان, روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": لبنان يضع قوائم المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
09:31 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا بدأت في لبنان.
وقال المصدر: "يجري بالفعل تشكيل قوائم المتطوعين من لبنان المستعدين لمحاربة عصابات القوميين في دونباس". ووفقا له، فإن القوائم الأولى قد تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة، إن المكاتب التمثيلية الرسمية لروسيا الاتحادية في لبنان بدأت في تلقي مكالمات، يعبر فيها المواطنون عن استعدادهم للمشاركة في العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا وهم مهتمون بما يجب القيام به. وفي الوقت نفسه، قال الطبيب الجراح اللبناني نايف شقير لـ"سبوتنيك" إن مجموعة من خريجي الجامعات الروسية اللبنانيين على استعداد للذهاب إلى أوكرانيا لمساعدة زملائهم الروس.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن موافقته المبدئية
على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي الذي قال خلاله: "إذا كان هناك أشخاص يريدون الانضمام بشكل طوعي، لا سيما إذا لم يكن ذلك من أجل المال للقدوم وإنما لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، حسنا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".
وبدأت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا
وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.