https://arabic.sputniknews.com/20220315/مصرف-لبنان-يصدر-بيانا-بشأن-تأمين-حاجات-المودعين-بالليرة-1059937657.html

مصرف لبنان يصدر بيانا بشأن تأمين حاجات المودعين بالليرة

مصرف لبنان يصدر بيانا بشأن تأمين حاجات المودعين بالليرة

أصدر مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تأمين حاجات المودعين بالليرة اللبنانية.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T15:16+0000

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وقال إن المصارف "تستطيع أن تستحصل على الليرة اللبنانية نقدا، على أن تقوم ببيع الدولار الأمريكي الورقي على سعر منصة (صيرفة) لدى المصرف المركزي، ولذا باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة اللبنانية من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وتابع، مناشدًا المصارف "ألا تخفض سقوفات السحوبات لزبائنها شهريا بالليرة اللبنانية نقدا، طالما لديها الإمكانيات عبر تأمين السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق منصة (صيرفة)".وأضاف مصرف لبنان في بيانه أن "لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بالتأكد بصورة ميدانية من وضع السيولة لدى المصارف".وكان مصرف لبنان نفى، قبل أسبوع، أنباء تفيد بتوقف منصة "صيرفة"عن العمل.وقال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان له إن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، كما يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161".واختتم محافظ مصرف لبنان بيانه، قائلا: "إن مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأمريكي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة".وكان مصرف لبنان أصدر منصة "صيرفة"، في يونيو/ حزيران 2020، بهدف الحد من انهيار سعر صرف الليرة، وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، للحد من ارتفاع أسعار السلع، وفقا لسعر الصرف في السوق السوداء.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/مصرف-لبنان-يكشف-حقيقة-وقف-منصة-صيرفة-1059672966.html

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