عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مصر-غرة-شهر-رمضان-2-أبريل-وعيد-الفطر-2-مايو-فلكيا-1059941828.html
مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا
مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن غرة شهر رمضان ستكون يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر هو الاثنين الموافق 2... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:34+0000
2022-03-15T16:34+0000
مصر
العالم العربي
رمضان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048672279_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_4d368ba72935fc09a0bd41dc6add382f.jpg
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، قال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية).وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين (10-25 دقيقة).
https://arabic.sputniknews.com/20210405/قبل-رمضان-فوائد-مذهلة-لأشهر-عصائر-شهر-الصيام-1048585437.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048672279_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e15427f00a9aed2703d313788078567d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, رمضان

مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا

16:34 GMT 15.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYتزيين شوارع مدينة القاهرة بمناسبة شهر رمضان، مصر 8 أبريل 2021
تزيين شوارع مدينة القاهرة بمناسبة شهر رمضان، مصر 8 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن غرة شهر رمضان ستكون يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر هو الاثنين الموافق 2 مايو/أيار 2022.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، قال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).
مصريون يتناولون وجبة الإفطار خلال شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2021
قبل رمضان... فوائد مذهلة لأشهر عصائر شهر الصيام
5 أبريل 2021, 16:12 GMT
وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية).
وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين (10-25 دقيقة).
وأشار إلى أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала