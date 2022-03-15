https://arabic.sputniknews.com/20220315/مصر-غرة-شهر-رمضان-2-أبريل-وعيد-الفطر-2-مايو-فلكيا-1059941828.html
مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا
مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن غرة شهر رمضان ستكون يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر هو الاثنين الموافق 2... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:34+0000
2022-03-15T16:34+0000
2022-03-15T16:34+0000
مصر
العالم العربي
رمضان
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وحسب بوابة "أخبار اليوم"، قال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية).وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين (10-25 دقيقة).
https://arabic.sputniknews.com/20210405/قبل-رمضان-فوائد-مذهلة-لأشهر-عصائر-شهر-الصيام-1048585437.html
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مصر, العالم العربي, رمضان
مصر: غرة شهر رمضان 2 أبريل وعيد الفطر 2 مايو فلكيا
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن غرة شهر رمضان ستكون يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر هو الاثنين الموافق 2 مايو/أيار 2022.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"
، قال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).
وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية).
وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين (10-25 دقيقة).
وأشار إلى أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو 2022.