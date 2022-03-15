https://arabic.sputniknews.com/20220315/من-البدلة-الرسمية-إلى-الملابس-الدارجة-ماكرون-يقلد-الرئيس-الأوكراني-بمظهره-الخارجي-1059916418.html
"من البدلة الرسمية إلى الملابس الدارجة"... ماكرون يقلد الرئيس الأوكراني بمظهره الخارجي
"من البدلة الرسمية إلى الملابس الدارجة"... ماكرون يقلد الرئيس الأوكراني بمظهره الخارجي
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أخذ "نصائح تتعلق بالمظهر" من السياسي الأكثر تداولا لاسمه في الآونة الأخيرة في أوروبا نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:42+0000
2022-03-15T08:42+0000
2022-03-15T08:42+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرئيس الفرنسي عادة ما يظهر حليق الذقن وببدلة رسمية، إلا أن الصور التي نشرت له في وقت سابق، غيرت الصورة المعتادة للظهور الرسمي لماكرون، بحسب مانشرت صحيفة "تابلويد".وظهر ماكرون بلحية خفيفة جالسا على طاولة في قصر الإليزيه مرتديا كنزة بقبعة داكنة اللون وببنطال جينز.وبحسب مانشرت الصحيفة، فإن الرئيس الفرنسي قرر تقليد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي كان يرتدي دائما ملابس عادية مثل القمصان والسترات عسكرية اللون خلال رسائل الفيديو التي ينشرها معلنا فيها موقفه من الحرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
"من البدلة الرسمية إلى الملابس الدارجة"... ماكرون يقلد الرئيس الأوكراني بمظهره الخارجي
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بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أخذ "نصائح تتعلق بالمظهر" من السياسي الأكثر تداولا لاسمه في الآونة الأخيرة في أوروبا نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرئيس الفرنسي عادة ما يظهر حليق الذقن وببدلة رسمية، إلا أن الصور التي نشرت له في وقت سابق، غيرت الصورة المعتادة للظهور الرسمي لماكرون، بحسب مانشرت صحيفة "تابلويد".
وظهر ماكرون بلحية خفيفة جالسا على طاولة في قصر الإليزيه مرتديا كنزة بقبعة داكنة اللون وببنطال جينز.
وبحسب مانشرت الصحيفة
، فإن الرئيس الفرنسي قرر تقليد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي كان يرتدي دائما ملابس عادية مثل القمصان والسترات عسكرية اللون خلال رسائل الفيديو التي ينشرها معلنا فيها موقفه من الحرب.