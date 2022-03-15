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ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
طالب نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بدعم بلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات مسألة أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:37+0000
2022-03-15T15:37+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك خلال لقائه بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في السراي الحكومي وسط بيروت، بحسب موقع "الجديد".ويشتري لبنان 60% تقريبا من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والسكر.وفي إطار متصل، طالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، بدعم لبنان "لمواجهة التحديات المتعدّدة الناتجة عن وجود النازحين السوريين".ويستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.كما طالب رئيس الحكومة المسؤولة الأممية بدعم الأمم المتحدة لبلاده في برنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، نظرا لأن لبنان من الدول التي وقعت البرنامج.
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أخبار لبنان

ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي

15:37 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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طالب نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بدعم بلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات مسألة أوكرانيا.
جاء ذلك خلال لقائه بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في السراي الحكومي وسط بيروت، بحسب موقع "الجديد".
ويشتري لبنان 60% تقريبا من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والسكر.
وفي إطار متصل، طالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، بدعم لبنان "لمواجهة التحديات المتعدّدة الناتجة عن وجود النازحين السوريين".
ويستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما طالب رئيس الحكومة المسؤولة الأممية بدعم الأمم المتحدة لبلاده في برنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، نظرا لأن لبنان من الدول التي وقعت البرنامج.
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