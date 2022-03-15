https://arabic.sputniknews.com/20220315/ميقاتي-يطالب-الأمم-المتحدة-بدعم-لبنان-في-الملف-الغذائي-1059938471.html
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
طالب نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بدعم بلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات مسألة أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:37+0000
2022-03-15T15:37+0000
2022-03-15T15:37+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058344648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1557493025ad4006f2925cfa929f3894.jpg
جاء ذلك خلال لقائه بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في السراي الحكومي وسط بيروت، بحسب موقع "الجديد".ويشتري لبنان 60% تقريبا من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والسكر.وفي إطار متصل، طالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، بدعم لبنان "لمواجهة التحديات المتعدّدة الناتجة عن وجود النازحين السوريين".ويستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.كما طالب رئيس الحكومة المسؤولة الأممية بدعم الأمم المتحدة لبلاده في برنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، نظرا لأن لبنان من الدول التي وقعت البرنامج.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058344648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_356f5434a93d473145c45bcb3388e075.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
تابعنا عبر
طالب نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بدعم بلاده في ملف الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات مسألة أوكرانيا.
جاء ذلك خلال لقائه بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في السراي الحكومي وسط بيروت، بحسب موقع "الجديد".
ويشتري لبنان 60% تقريبا من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والسكر.
وفي إطار متصل، طالب رئيس الوزراء
الأمم المتحدة، بدعم لبنان "لمواجهة التحديات المتعدّدة الناتجة عن وجود النازحين السوريين".
ويستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما طالب رئيس الحكومة المسؤولة الأممية بدعم الأمم المتحدة لبلاده في برنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، نظرا لأن لبنان من الدول التي وقعت البرنامج.