https://arabic.sputniknews.com/20220315/نعاه-هوغان-وديزل-وتربل-إتش-وفاة-المصارع-الأسطوري-سكوت-هول-1059916687.html

نعاه هوغان وديزل وتربل إتش... وفاة المصارع الأسطوري سكوت هول

نعاه هوغان وديزل وتربل إتش... وفاة المصارع الأسطوري سكوت هول

قررت عائلة المصارع المشهور سكوت هول فصل أجهزة التنفس الصناعي التي كان يخضع لها بعد إصابته بثلاث نوبات قلبية إثر عملية جراحية في وركه أجريت مؤخرا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T08:48+0000

2022-03-15T08:48+0000

2022-03-15T08:48+0000

رياضة

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وتوفي بطل مصارعة المحترفين WWE الأسطوري المعروف بـ "رازور رامون" الليلة الماضية في مستشفى بمدينة جورجيا، بحسب cbssports.وقرر أفراد عائلته فصل أجهزة التنفس، بعدما نصحهم الأطباء بذلك، لكن هول صمد لعدة ساعات أخرى دون أجهزة دعم، قبل أن تُعلن وفاته.وقالت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) في بيان إنها صُدمت لسماعها بوفاة سكوت هول، وتقدم تعازيها لأفراد أسرته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم.من جانبه، قال المصارع الشهير هولك هوغان، ناعيا "صديقه العزيز"، قائلا: "عندما مات سكوت، مات شيئ في داخلي أيضا"، مشيرا إلى أن الراحل كثيرا ما مد له يد العون في العديد من المحن.فيما قال المصارع والممثل كيفن ناش (ديزل) قبل إعلان وفاة صديقه ورفيق دربه سكوت هول: "سكوت بحاجة إلى أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي. عندما تصل عائلته، ستقرر فصله عن الأجهزة.. قلبي محطم وأنا حزين جدا... أنا أحب سكوت من كل قلبي ولكن الآن يجب أن أعتاد على الحياة من دونه".وكان المصارع الراحل قد شكل فريق NOW مع المصارعين هوغان وناش، واعتزل المصارعة في عام 2010، بعدما أصبح أول بطل لـ WWE Intercontinental لأربع مرات.فيما أعرب المصارع الشهير بول مايكل ليفاسك (تربل إتش) عن حزنه لوفاة هول، وقال إنه "فقد أخا".عانى سكوت هول من ثلاث نوبات قلبية ليلة السبت، بعد عملية استبدال مفصل الورك التي أجراها مؤخرا.كان سلوك المصارع الأسطوري خارج الحلبة محل جدل، حيث واجه العديد من التهم القانونية على مر السنين، بما في ذلك تهمة محاولة القتل في عام 1983 وتهم العنف المنزلي في عام 2012 (تم إسقاط كلتا القضيتين لاحقا) وسوء السلوك الجنسي في عام 2002، جنبا إلى جنب مع قضايا تعاطي المخدرات الموثقة جيدا طوال حياته، حيث قام بإعادة التأهيل عدة مرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/أصيب-بـ-3-جلطات-قلبية-أسطورة-الـ-wwe-سكوت-هول-يصارع-الموت-1059877549.html

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