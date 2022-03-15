https://arabic.sputniknews.com/20220315/نقيب-مستوردي-الأدوية-في-لبنان-وزارة-الصحة-لديها-وثائق-تثبت-غش-أدوية-السرطان-1059923439.html
نقيب مستوردي الأدوية في لبنان: وزارة الصحة لديها وثائق تثبت غش أدوية السرطان
نقيب مستوردي الأدوية في لبنان: وزارة الصحة لديها وثائق تثبت غش أدوية السرطان
أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، وجود غش في بعض الأدوية التي دخلت إلى بلاده، ومنها أدوية الأمراض المستعصية والسرطان. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:29+0000
2022-03-15T11:29+0000
2022-03-15T11:29+0000
أخبار لبنان
السرطان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/41/1045624155_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fc7c9f19470845ea38b022ac7031a739.jpg
وحسب تصريحات لقناة الجديد اللبنانية أوضح جبارة أن بعض مستوردي الأدوية يغشون في أصناف معينة.وقال: "وزارة الصحة لديها وثائق بأدوية لأمـراض مزمنة ومستعصية مزوّرة"، محذرا من " الوسطاء الذين يتولّون مهمة استيراد الدواء بعيداً عن الدولة والوزارة لأن البعض يستخدم الغش".وقال نقيب مستوردي الأدوية: "من الممكن أن نلحظ إجراءات وزارة الصحة التي ستزيد من نسبة الأدوية المستوردة ولكن ليس لدينا حلول جذرية".وحسب تصريحات هاني نصار رئيس جمعية "بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" لـ"سبوتنيك" فإن موازنة وزارة الصحة اللبنانية انخفضت من 400 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، لافتا إلى أن مرضى السرطان لديهم 455 دواء مسجل في لبنان، فإذا وصلت شحنة فيها عشرة أدوية هذا لا يعني أن المشكلة انحلت"، مشدداً على أن تأخر التوقيع بين وزارة الصحة و مصرف لبنان يؤذي المرضى كثيراً.وأوضح أنه "بحسب إحصاءات "منظمة الصحة العالمية" بالتأكيد العدد أكبر من ذلك، لدينا حالياً ما يقارب الـ 30 ألف مريض سرطان يتعالج، وسنوياً، كان لدينا 18 ألف حالة جديدة عام 2018".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/معاناة-مرضى-السرطان-في-لبنان-مستمرة-مع-فقدان-الأدوية-وارتفاع-أسعارها-1058947997.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/41/1045624155_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7970b7b1a745643e4070c3f0e804da7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, السرطان
نقيب مستوردي الأدوية في لبنان: وزارة الصحة لديها وثائق تثبت غش أدوية السرطان
تابعنا عبر
أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، وجود غش في بعض الأدوية التي دخلت إلى بلاده، ومنها أدوية الأمراض المستعصية والسرطان.
وحسب تصريحات لقناة الجديد
اللبنانية أوضح جبارة أن بعض مستوردي الأدوية يغشون في أصناف معينة.
وقال: "وزارة الصحة لديها وثائق بأدوية لأمـراض مزمنة ومستعصية مزوّرة"، محذرا من " الوسطاء الذين يتولّون مهمة استيراد الدواء بعيداً عن الدولة والوزارة لأن البعض يستخدم الغش".
وأكد جبارة أن "أزمة الأدوية لم تُحل وما يجري هو محاولة لإدارة الأزمـة"، لافتا إلى أن الأموال المرصودة للدعم حاليا والبالغة 25 مليون دولار تقريباً لا تكفي لحاجة السوق.
وقال نقيب مستوردي الأدوية: "من الممكن أن نلحظ إجراءات وزارة الصحة التي ستزيد من نسبة الأدوية المستوردة ولكن ليس لدينا حلول جذرية".
ويعاني المرضى من عدم توفر معظم الأدوية في لبنان ما يضطرهم إلى استيرادها من الخارج على نفقتهم الخاصة، على الرغم من رصد مصرف لبنان مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دولار لاستمرار دعم أدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية.
وحسب تصريحات هاني نصار رئيس جمعية "بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" لـ"سبوتنيك" فإن موازنة وزارة الصحة اللبنانية انخفضت من 400 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، لافتا إلى أن مرضى السرطان لديهم 455 دواء مسجل في لبنان، فإذا وصلت شحنة فيها عشرة أدوية هذا لا يعني أن المشكلة انحلت"، مشدداً على أن تأخر التوقيع بين وزارة الصحة و مصرف لبنان يؤذي المرضى كثيراً.
وأوضح أنه "بحسب إحصاءات "منظمة الصحة العالمية" بالتأكيد العدد أكبر من ذلك، لدينا حالياً ما يقارب الـ 30 ألف مريض سرطان
يتعالج، وسنوياً، كان لدينا 18 ألف حالة جديدة عام 2018".