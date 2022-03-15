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هزة أرضية تضرب أكبر محافظات مصر
هزة أرضية تضرب أكبر محافظات مصر
ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وفق ما أفاد به بيان رسمي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:56+0000
2022-03-15T07:56+0000
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وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، إن الهزة الأرضية ضربت محافظة الوادي الجديد جنوب غربي البلاد، في الساعة الثالثة فجرا.ووقعت الهزة بقوة 4 بمقياس ريختر وعلى بُعد 67 كيلو متر جنوب شرق واحة باريس بالوادي الجديد دون أن يشعر بها أحد، وفق البيان.وتعرضت مصر خلال الأشهر الأخيرة إلى عدد من الهزات الأرضية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تعرض البلاد لزلازل كل يوم.وقال القاضي في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، إن العام الماضي (2021) سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.وأشار القاضي إلى أن البحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال كبير في منطقة شرق البحر المتوسط، وفقا للأرقام التي تم دراستها.
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هزة أرضية تضرب أكبر محافظات مصر

07:56 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وفق ما أفاد به بيان رسمي.
وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، إن الهزة الأرضية ضربت محافظة الوادي الجديد جنوب غربي البلاد، في الساعة الثالثة فجرا.
ووقعت الهزة بقوة 4 بمقياس ريختر وعلى بُعد 67 كيلو متر جنوب شرق واحة باريس بالوادي الجديد دون أن يشعر بها أحد، وفق البيان.
وتعرضت مصر خلال الأشهر الأخيرة إلى عدد من الهزات الأرضية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تعرض البلاد لزلازل كل يوم.
وقال القاضي في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، إن العام الماضي (2021) سجل ما يقرب من ألف هزة أرضية في مصر.
وأشار القاضي إلى أن البحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال كبير في منطقة شرق البحر المتوسط، وفقا للأرقام التي تم دراستها.
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