https://arabic.sputniknews.com/20220315/هل-يمكن-تأمين-الاقتصادات-المعرضة-للخطر-بالعملات-المشفرة؟-1059941471.html

هل يمكن تأمين الاقتصادات المعرضة للخطر بالعملات المشفرة؟

هل يمكن تأمين الاقتصادات المعرضة للخطر بالعملات المشفرة؟

مع تصاعد وتيرة العقوبات الغربية ضد روسيا، سجلت أسواق العملات المشفرة قفزة في التداولات، خلال الأسابيع الأخيرة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:29+0000

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هل يمكن تأمين الاقتصادات المعرضة للخطر بالعملات المشفرة؟ هل يمكن تأمين الاقتصادات المعرضة للخطر بالعملات المشفرة؟

شهد تداول بيتكوين مقابل الروبل الروسي زيادة كبيرة فور بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بنحو 260% في أول يوم للعملية، بقيمة تقترب من 1.3 مليار روبل، ما تسبب في ارتفاع العملات الرقمية آنذاك بنسب تصل إلى 20% في أكبر زيادة يومية منذ عام.ويقول المحللون إن "بيتكوين، التي كانت تتحرك جنبا إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل يوم من بدء العملية في أوكرانيا، أصبحت الآن أحد الأصول التي يعتمد عليها الروس لإخراج أموالهم من النظام التقليدي، الذي أصبح معاديا للغاية.في الأثناء اعتمدت روسيا سلسلة إجراءات وقائية لمواجهة العقوبات، من بينها مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف لتقنين سوق العملات الرقمية، ووضع قواعد لتداولها، على أن يتم اعتبارها أداة استثمار، وأحد التدابير الوقائية لتقليل المخاطر في مواجهة العقوبات.وتركز دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا حاليا على محاولة منع موسكو من اللجوء إلى خيار التعامل بالعملات الرقمية المشفرة لتجاوز العقوبات، خاصة مع عدم ضمان الغرب لالتزام شركات التشفير بالعقوبات، ما يؤدي لإحداث ثغرة هامة في جدار العقوبات.وأوضح الخبير أن "بعض المنصات يمكن أن تقوم، مدفوعة بأسباب سياسية، بوقف التعاملات لبعض الأشخاص، لكن الشبكة الخاصة بالعملات الرقمية لا تمنع التحويلات، لذلك لن يؤثر منع المنصات للأشخاص على حركة التداول، حيث يمكن أن يخرج هؤلاء ويسلكون الاتجاه الأساسي في هذا العملات وهو اللامركزية".واعتبر مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن د. صادق الركابي أن "العملات المشفر يمكن أن تؤمن الاقتصادات الصغيرة، وتساعدها في تجنب العقوبات، لكن في الاقتصادات الكبرى هي فقط تساهم في تخفيف اثار العقوبات، ولا تؤمنها من كافة المخاطر" مشيرا إلى أن "العملات المشفرة سوق محدودة" لكنه أشار إلى أنه "يمكن الضغط على دول بعينها من خلال إنشاء أسواق لهذه العملات غير مسيطر عليها".وأشار الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار د. وائل النحاس إلى أن "الفترة الحالية تمثل أزمة اقتصادية يمكن خلالها اللجوء إلى العملات المشفرة للحفاظ على الأصول" مشيرا إلى أن "ما تقوم به واشنطن حاليا ومساعيها لتغيير الدولار إلى دولار رقمي سيعزز الإقبال على العملات المشفرة، حيث ستحاول الدول التي تتعرض إلى عقوبات أمريكية الاحتماء في العملات المشفرة".وأوضح الخبير أن "الميزة في العملات المشفرة تتمثل في اللامركزية بحيث لا يمكن حصارها" مؤكدا ان "المستقبل سيكون للتشفير من أجل حماية الأصول والممتلكات".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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