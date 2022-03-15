https://arabic.sputniknews.com/20220315/وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-يعتزم-لقاء-الرئيس-الفلسطيني-استعدادا-لحلول-شهر-رمضان-1059934201.html

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني استعدادا لحلول شهر رمضان

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني استعدادا لحلول شهر رمضان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، قريبا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T14:43+0000

2022-03-15T14:43+0000

2022-03-15T14:43+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003410_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1940b81685ebaf84d373742de621323.jpg

وذكرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الثلاثاء، أن الوزير الإسرائيلي سيتوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مدينة رام الله، لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث موضوع القيود المتعلقة بشهر رمضان المقبل، ومدى التنسيق المشترك لمنع أي تصعيد محتمل.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شهر رمضان يتزامن مع عيد الفصح اليهودي، وهو ما يعني تشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية.وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأحد الماضي، حالة الاستنفار في مدينة القدس المحتلة والبلدات العربية في الضفة الغربية، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.وأجرت القناة العبرية الـ14 لقاء مع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، الذي أكد أن قواته أعلنت حالة الاستنفار والاستعداد لأي مواجهات مرتقبة بين المستوطنين المتشددين والفلسطينيين في بلدات القدس والبلدات المحيطة بها ومدن الضفة الغربية.وأوضحت القناة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تجري تقييما للوضع في بلادها لمنع التحريض والعنف في شهر رمضان.وفي السياق نفسه، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، العاصمة الأردنية، عمان، الخميس الماضي، والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث نشر لابيد تغريدة على حسابه، أكد من خلالها أن بلاده تتمتع بعلاقة مميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلا أفضل للشعبين، مضيفا بأن السلام بين الجانبين، الأردني والإسرائيلي، ليس حسن الجوار فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه كلا الشعبين.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه ناقش مع العاهل الأردني العمل على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتعزيز التفاهم بين الطرفين، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح.ويشار إلى أن المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين التي وقعت في شهر رمضان من العام الماضي، قد ساعدت على إشعال حرب في مايو/أيار في قطاع غزة.ومن المعروف أن الأردن تتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يحذر-من-اشتعال-الأوضاع-الأمنية-في-القدس-خلال-رمضان-1059847426.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي