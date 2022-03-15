https://arabic.sputniknews.com/20220315/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأوكراني-لبحث-الوضع-في-كييف-1059940233.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني لبحث الوضع في كييف

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني لبحث الوضع في كييف

أجرى يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني لبحث الوضع في كييف. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:14+0000

2022-03-15T16:14+0000

2022-03-15T16:14+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لابيد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، رغم مرور حوالي عشرين يوما كاملة على بدء القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد لابيد لنظيره الأوكراني كوليبا، في المكالمة الهاتفية الأولى بينهما منذ حوالي 3 أشهر كاملة، أن إسرائيل لن تسمح بتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت أعرب الأخير عن شكره لإسرائيل لدعمها جهود الوساطة مع روسيا، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الأوكراني التأكيد على احترام بلاده حقوق اللاجئين الأوكرانيين الذين يأتون إلى إسرائيل.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن هناك حالة من الغضب داخل أوكرانيا من السياسة الإسرائيلية تجاهها، خاصة وأن هناك اتصالات هاتفية مستمرة بين نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، دون إجراء اتصالات بين لابيد وكوليبا.ولفت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي قد طلب الاتصال الهاتفي مع كوليبا، ولكن الأخير لم يرد عليه لمدة خمسة أيام كاملة، خاصة وأن كييف قد دعت يائير لابيد إلى زيارتها، ولم يعد أو يرد على هذا الطلب، خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأوكراني إلى تل أبيب عشية العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-أوكرانيا-وأمريكا-تطالبان-نفتالي-بينيت-بعدم-الاكتفاء-بـجهود-الوساطة-مع-روسيا-1059838014.html

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