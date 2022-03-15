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https://arabic.sputniknews.com/20220315/-وزير-الخارجية-التركي-يزور-موسكو-غدا-1059923571.html
وزير الخارجية التركي يزور موسكو غدا
وزير الخارجية التركي يزور موسكو غدا
صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيزور موسكو غدا الأربعاء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:32+0000
2022-03-15T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وقال المصدر للصحفيين إنه من المقرر أن يقوم الوزير بزيارة إلى موسكو غدا الأربعاء.وأوضحت الخارجية الروسية، أن الجانبين ناقشا "الموقف في أوكرانيا، وسبل مساعدة الجيش الروسي لضمان إجلاء المواطنين الأتراك بشكل آمن إلى بلادهم"، مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب التركي بالتواصل مع كييف لحثهم على عدم تعطيل الممرات الإنسانية.يأتي ذلك بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار تركيا اليوم, روسيا

وزير الخارجية التركي يزور موسكو غدا

11:32 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 15.03.2022)
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 19 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
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صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيزور موسكو غدا الأربعاء.
وقال المصدر للصحفيين إنه من المقرر أن يقوم الوزير بزيارة إلى موسكو غدا الأربعاء.

هذا وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الإثنين، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تطورات الأوضاع في أوكرانيا بجانب إجلاء المواطنين الأتراك من هناك، وذلك خلال مكالمة هاتفية.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الجانبين ناقشا "الموقف في أوكرانيا، وسبل مساعدة الجيش الروسي لضمان إجلاء المواطنين الأتراك بشكل آمن إلى بلادهم"، مضيفة أنه تم إبلاغ الجانب التركي بالتواصل مع كييف لحثهم على عدم تعطيل الممرات الإنسانية.
يأتي ذلك بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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