https://arabic.sputniknews.com/20220315/-وزير-الدفاع-الروماني-يوضح-حقيقة-الطائرة-المسيرة-التي-سقطت-في-بلاده-1059930805.html
وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده
وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده
قال وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو إن الطائرة المسيرة التي سقطت في مقاطعة بيستريتا الرومانية كانت طائرة بحثية دون طيار، وقد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:30+0000
2022-03-15T13:30+0000
2022-03-15T13:30+0000
العالم
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وأضاف دينكو: إنها "طائرة دون طيار ليست كبيرة جدًا، إنها لعبة دون طيار، يبلغ عرضها نحو متر واحد، إنها طائرة بحثية دون طيار، ولم يكن فيها أي متفجرات".في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لشرطة مقاطعة بيستريتا أن أحد السكان المحليين عثر على طائرة دون طيار مجهولة الهوية في فناء منزله، وتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده
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قال وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو إن الطائرة المسيرة التي سقطت في مقاطعة بيستريتا الرومانية كانت طائرة بحثية دون طيار، وقد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.
وأضاف دينكو: إنها "طائرة دون طيار ليست كبيرة جدًا، إنها لعبة دون طيار، يبلغ عرضها نحو متر واحد، إنها طائرة بحثية دون طيار، ولم يكن فيها أي متفجرات".
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لشرطة مقاطعة بيستريتا أن أحد السكان المحليين عثر على طائرة دون طيار مجهولة الهوية في فناء منزله، وتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام.