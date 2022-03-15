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وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده
وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده
قال وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو إن الطائرة المسيرة التي سقطت في مقاطعة بيستريتا الرومانية كانت طائرة بحثية دون طيار، وقد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:30+0000
2022-03-15T13:30+0000
العالم
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وأضاف دينكو: إنها "طائرة دون طيار ليست كبيرة جدًا، إنها لعبة دون طيار، يبلغ عرضها نحو متر واحد، إنها طائرة بحثية دون طيار، ولم يكن فيها أي متفجرات".في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لشرطة مقاطعة بيستريتا أن أحد السكان المحليين عثر على طائرة دون طيار مجهولة الهوية في فناء منزله، وتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام.
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وزير الدفاع الروماني يوضح حقيقة الطائرة المسيرة التي سقطت في بلاده

13:30 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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قال وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو إن الطائرة المسيرة التي سقطت في مقاطعة بيستريتا الرومانية كانت طائرة بحثية دون طيار، وقد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.
وأضاف دينكو: إنها "طائرة دون طيار ليست كبيرة جدًا، إنها لعبة دون طيار، يبلغ عرضها نحو متر واحد، إنها طائرة بحثية دون طيار، ولم يكن فيها أي متفجرات".
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لشرطة مقاطعة بيستريتا أن أحد السكان المحليين عثر على طائرة دون طيار مجهولة الهوية في فناء منزله، وتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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