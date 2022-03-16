https://arabic.sputniknews.com/20220316/أردوغان-يؤكد-لزيلينسكي-مواصلة-مساعي-ترتيب-لقاء-بين-الأخير-وبوتين-1059994827.html
أردوغان يؤكد لزيلينسكي مواصلة مساعي ترتيب لقاء بين الأخير وبوتين
أردوغان يؤكد لزيلينسكي مواصلة مساعي ترتيب لقاء بين الأخير وبوتين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواصلة المساعي التركية لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T18:20+0000
2022-03-16T18:20+0000
2022-03-16T18:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وشدد الرئيس التركي على أهمية تفعيل الممرات الإنسانية في مختلف المدن الأوكرانية.وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال المفاوضات بينهما لإنهاء الأزمة الراهنة، معربا عن أمله أن يوقع الطرفان اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم.وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيرة الروسي سيرغي لافروف من موسكو، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي: "هناك تقاربات بدأت بين الجانبين لكن يجب أن يكون هناك أولا تطابقات في وجهات النظر ولو كانت جزئية".وأضاف أن "تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي"، مشددا: "آمل أن تنتهي الأزمة في أقصر وقت ممكن".وتابع تشاووش أوغلو: "بذلنا جهودا للجمع بين الوزيرين وأشكرهما على الاستجابة واجتماعهما على هامش منتدى أنطاليا وآمل أن يجتمعا للتوقيع على اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-وزير-خارجية-تركيا-يزور-روسيا-غدا-وبعدها-أوكرانيا-لبحث-وقف-إطلاق-النار-بين-الجانبين-1059946012.html
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-تركيا-ستظل-دائما-ملاذا-للمظلومين--1059937253.html
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روسيا
أردوغان يؤكد لزيلينسكي مواصلة مساعي ترتيب لقاء بين الأخير وبوتين
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواصلة المساعي التركية لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشدد الرئيس التركي على أهمية تفعيل الممرات الإنسانية في مختلف المدن الأوكرانية.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن هناك تقاربات بدأت بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال المفاوضات بينهما لإنهاء الأزمة الراهنة، معربا عن أمله أن يوقع الطرفان اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم.
وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيرة الروسي سيرغي لافروف من موسكو، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي: "هناك تقاربات بدأت بين الجانبين لكن يجب أن يكون هناك أولا تطابقات في وجهات النظر ولو كانت جزئية".
وأضاف أن "تركيا لا تزال مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي"، مشددا: "آمل أن تنتهي الأزمة في أقصر وقت ممكن".
وتابع تشاووش أوغلو: "بذلنا جهودا للجمع بين الوزيرين وأشكرهما على الاستجابة واجتماعهما على هامش منتدى أنطاليا وآمل أن يجتمعا للتوقيع على اتفاق هدنة دائمة ووقف إطلاق نار دائم".