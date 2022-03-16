https://arabic.sputniknews.com/20220316/أمريكا-تتعهد-بتقديم-585-مليون-دولار-لليمن-1059985653.html
أمريكا تتعهد بتقديم 585 مليون دولار لليمن
أمريكا تتعهد بتقديم 585 مليون دولار لليمن
تعهدت الولايات المتحدة، بتقديم 585 مليون دولار لليمن في إطار حملة تقودها الأمم المتحدة لجمع المساعدات لصالح البلد العربي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:55+0000
2022-03-16T14:55+0000
2022-03-16T14:55+0000
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، بحسب "رويترز".وتسعى الأمم المتحدة لجمع نحو 4.3 مليار دولار لليمن، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية الموجهة للبلد الذي مزقته الحرب، حتى قبل تحول الانتباه العالمي نحو الصراع في أوكرانيا.قال بلينكن إن هذا المبلغ يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى اليمن منذ بدء الصراع إلى 4.5 مليار دولار.ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-200-عسكري-يمني-وسوداني-والسيطرة-على-مناطق-في-حجة-1059978558.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تتعهد بتقديم 585 مليون دولار لليمن
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تعهدت الولايات المتحدة، بتقديم 585 مليون دولار لليمن في إطار حملة تقودها الأمم المتحدة لجمع المساعدات لصالح البلد العربي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، بحسب "رويترز".
وتسعى الأمم المتحدة لجمع نحو 4.3 مليار دولار لليمن، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية الموجهة للبلد الذي مزقته الحرب
، حتى قبل تحول الانتباه العالمي نحو الصراع في أوكرانيا.
قال بلينكن إن هذا المبلغ يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى اليمن منذ بدء الصراع إلى 4.5 مليار دولار.
ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.