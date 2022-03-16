https://arabic.sputniknews.com/20220316/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-200-عسكري-يمني-وسوداني-والسيطرة-على-مناطق-في-حجة-1059978558.html

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 عسكري يمني وسوداني والسيطرة على مناطق في حجة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 عسكري يمني وسوداني والسيطرة على مناطق في حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، والقوات السودانية، والسيطرة على مناطق... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:12+0000

2022-03-16T13:12+0000

2022-03-16T13:12+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن القوات المسلحة التابعة للجماعة، أنها "نفذت عملية هجومية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية في مديرية حيران وبني حسن [في مديرية عبس] بحجة".وأضافت: "العملية الواسعة في حجة نفذت من مسارين وتوجت بتحرير 11 قرية بينها الظهر والعكاشية والمنجورة وعشرات المواقع بمساحة تقدر بـ 26 كم مربعاً".وقالت إن "أكثر من 200 قتيل وجريح من مرتزقة الداخل [في إشارة إلى الجيش اليمني] والسودانيين في معارك حيران وبني حسن، وتدمير واغتنام آليات ومدرعات وعتاد عسكري متنوع".وذكرت أن "طيران العدوان [في إشارة إلى طيران التحالف العربي] حاول إسناد المرتزقة [يقصد القوات الحكومية] بعشرات الغارات لكنه فشل في إعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية [في إشارة إلى مسلحي الجماعة والقوات الموالية لها]".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" السيطرة على 54 كم غرب مديرية حَرَض في محافظة حجة، إثر عملية عسكرية واسعة قالت إنها أوقعت 500 قتيل وجريح، بينهم أكثر من 80 قتيلاً من القوات السودانية و15 قتيلاً من الجيش السوداني إضافة إلى عشرات الأسرى والجرحى.والقتال في محافظة حَجّة يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/هل-تقبل-أنصار-الله-الدعوة-الخليجية-للحوار-في-السعودية-1059942774.html

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الحرب على اليمن, العالم العربي