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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/إستونيا-قرار-حظر-الطيران-فوق-أوكرانيا-يتطلب-إجماعا-أوروبيا-1059960392.html
إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا
إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا
أعلن وزير الدفاع الإستوني، يوري لويك، أن دولته تؤيد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن القضية تتطلب إجماعًا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:54+0000
2022-03-16T08:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإستوني خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، قال خلاله: "لقد صرح البرلمان الإستوني بوضوح ويسعى للحصول على دعم لقيام منطقة حظر طيران بالطبع، هناك آراء مختلفة".وأضاف لويك: "أولاً، يجب على جميع البلدان التي يمكنها التحكم بمنطقة حظر الطيران أن تتحرك على سبيل المثال إستونيا".وتابع قائلا: "الناتو لديه وسائل لممارسة السيطرة، لكن يجب أن نجد توافقًا حول هذه المسألة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يؤمن بإمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا

08:54 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer
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أعلن وزير الدفاع الإستوني، يوري لويك، أن دولته تؤيد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن القضية تتطلب إجماعًا.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإستوني خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، قال خلاله: "لقد صرح البرلمان الإستوني بوضوح ويسعى للحصول على دعم لقيام منطقة حظر طيران بالطبع، هناك آراء مختلفة".
وأضاف لويك: "أولاً، يجب على جميع البلدان التي يمكنها التحكم بمنطقة حظر الطيران أن تتحرك على سبيل المثال إستونيا".
وتابع قائلا: "الناتو لديه وسائل لممارسة السيطرة، لكن يجب أن نجد توافقًا حول هذه المسألة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يؤمن بإمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا.
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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