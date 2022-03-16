https://arabic.sputniknews.com/20220316/إستونيا-قرار-حظر-الطيران-فوق-أوكرانيا-يتطلب-إجماعا-أوروبيا-1059960392.html
إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا
إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا
أعلن وزير الدفاع الإستوني، يوري لويك، أن دولته تؤيد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن القضية تتطلب إجماعًا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:54+0000
2022-03-16T08:54+0000
2022-03-16T08:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_115ea78eb9a60fad0733e8d2f5a1b315.jpg
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإستوني خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، قال خلاله: "لقد صرح البرلمان الإستوني بوضوح ويسعى للحصول على دعم لقيام منطقة حظر طيران بالطبع، هناك آراء مختلفة".وأضاف لويك: "أولاً، يجب على جميع البلدان التي يمكنها التحكم بمنطقة حظر الطيران أن تتحرك على سبيل المثال إستونيا".وتابع قائلا: "الناتو لديه وسائل لممارسة السيطرة، لكن يجب أن نجد توافقًا حول هذه المسألة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يؤمن بإمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b02b33d362203b64979a586948092c73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إستونيا: قرار حظر الطيران فوق أوكرانيا يتطلب إجماعا أوروبيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإستوني، يوري لويك، أن دولته تؤيد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن القضية تتطلب إجماعًا.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإستوني خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الأربعاء، قال خلاله: "لقد صرح البرلمان الإستوني بوضوح ويسعى للحصول على دعم لقيام منطقة حظر طيران بالطبع، هناك آراء مختلفة".
وأضاف لويك: "أولاً، يجب على جميع البلدان التي يمكنها التحكم بمنطقة حظر الطيران أن تتحرك على سبيل المثال إستونيا".
وتابع قائلا: "الناتو لديه وسائل لممارسة السيطرة، لكن يجب أن نجد توافقًا حول هذه المسألة"، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يؤمن بإمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا.
بدأت روسيا العملية العسكرية
الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.