عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/إسرائيل-اقتراح-بشراء-جزر-يونانية-لإجلاء-المواطنين-إليها-في-حال-وقوع-حرب-1059981469.html
إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب
إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب
أقترح عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، تنفيذ عملية شراء واسعة لجزر في اليونان، حتى يكون خيارا لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:58+0000
2022-03-16T13:58+0000
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050132846_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8f396005a87e6dbe4f53f26f0469bc3.jpg
وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، قال العضو ويدعى إيفري شطينر في مقابلة صحفية، إن "الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي". وأضاف: "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر". وأوضح أنه أخذًا بالاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.وأكد أن هذه الخطوة يجب أن "تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان.وبحسب تقديراته، فإن أسعار هذه الجزر ليست باهظة، موضحا أن إسرائيل دولة عظمى ويمكنها الاهتمام بمواطنيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إعلام-إسرائيل-لا-يمكنها-الحرب-على-عدة-جبهات-في-ظل-وجود-مثل-هذه-الأسلحة-1059810485.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050132846_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_738141b8d17fcf7ea07f593e9fe650b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم العربي

إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب

13:58 GMT 16.03.2022
© Photo / Pixabayبيرولاديس على جزيرة كورفو، اليونان
بيرولاديس على جزيرة كورفو، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرGoogle news
أقترح عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، تنفيذ عملية شراء واسعة لجزر في اليونان، حتى يكون خيارا لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.
وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، قال العضو ويدعى إيفري شطينر في مقابلة صحفية، إن "الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي".
وأضاف: "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر".
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
إعلام: إسرائيل لا يمكنها الحرب على عدة جبهات في ظل وجود مثل هذه الأسلحة
12 مارس, 15:52 GMT
وأوضح أنه أخذًا بالاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

وتابع: "الفكرة تعتمد على البحث عن مناطق خالية من السكان يمكن إقامة بنية تحتية عليها ونقل المواطنين إليها في حالات الكوارث، عرضت فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل"، لافتا إلى أن في اليونان هناك 40 جزيرة خالية من البشر.

وأكد أن هذه الخطوة يجب أن "تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان.
وبحسب تقديراته، فإن أسعار هذه الجزر ليست باهظة، موضحا أن إسرائيل دولة عظمى ويمكنها الاهتمام بمواطنيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала