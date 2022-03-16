https://arabic.sputniknews.com/20220316/إسرائيل-اقتراح-بشراء-جزر-يونانية-لإجلاء-المواطنين-إليها-في-حال-وقوع-حرب-1059981469.html
إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب
إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب
أقترح عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، تنفيذ عملية شراء واسعة لجزر في اليونان، حتى يكون خيارا لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:58+0000
2022-03-16T13:58+0000
2022-03-16T13:58+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، قال العضو ويدعى إيفري شطينر في مقابلة صحفية، إن "الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي". وأضاف: "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر". وأوضح أنه أخذًا بالاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.وأكد أن هذه الخطوة يجب أن "تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان.وبحسب تقديراته، فإن أسعار هذه الجزر ليست باهظة، موضحا أن إسرائيل دولة عظمى ويمكنها الاهتمام بمواطنيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/إعلام-إسرائيل-لا-يمكنها-الحرب-على-عدة-جبهات-في-ظل-وجود-مثل-هذه-الأسلحة-1059810485.html
إسرائيل
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إسرائيل, العالم العربي
إسرائيل... اقتراح بشراء جزر يونانية لإجلاء المواطنين إليها في حال وقوع حرب
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أقترح عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، تنفيذ عملية شراء واسعة لجزر في اليونان، حتى يكون خيارا لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.
وحسب موقع "i24" الإسرائيلي
، قال العضو ويدعى إيفري شطينر في مقابلة صحفية، إن "الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي".
وأضاف: "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان
الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر".
وأوضح أنه أخذًا بالاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.
وتابع: "الفكرة تعتمد على البحث عن مناطق خالية من السكان يمكن إقامة بنية تحتية عليها ونقل المواطنين إليها في حالات الكوارث، عرضت فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل"، لافتا إلى أن في اليونان هناك 40 جزيرة خالية من البشر.
وأكد أن هذه الخطوة يجب أن "تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان.
وبحسب تقديراته، فإن أسعار هذه الجزر ليست باهظة، موضحا أن إسرائيل
دولة عظمى ويمكنها الاهتمام بمواطنيها.