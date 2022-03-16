https://arabic.sputniknews.com/20220316/إسرائيل-توافق-على-ميزانية-المساعدة-الطارئة-للاجئي-أوكرانيا-1059987573.html
إسرائيل توافق على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا
إسرائيل توافق على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا
أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المال، اليوم الأربعاء، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:24+0000
2022-03-16T15:24+0000
2022-03-16T15:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلالها بأنه وافق على ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي، والخاصة بتمويل برنامج المساعدة الطارئة الأولية للاجئين الأوكرانيين في البلاد.وذكر وزير المال الإسرائيلي أن برنامج المساعدة الطارئة الذي تقدمه بلاده للاجئين الأوكرانيين سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز على اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.وفي السياق نفسه، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضافت أنه سيتم إلغاء ضمانات مالية كانت تفرضها إسرائيل على اللاجئين الأوكرانيين لدخول البلاد بحد أدنى 10 آلاف شيكل (3081 دولار)، وبدلا من ذلك سيُطلب من الإسرائيليين ملء نموذج يتعهدون فيه بأن الضيف سيغادر بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.وأوضحت شاكيد: "علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تخصيص حصة إضافية من الإقامة لـ 5000 مواطن أوكراني وصلوا أو سيصلون بعد اندلاع المعارك".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بعد-انتقادات-واسعة-إسرائيل-تقرر-نقل-لاجئين-أوكران-عالقين-بمطار-بن-غوريون-إلى-فندق-فيديو-1059779884.html
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا
إسرائيل توافق على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا
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أكد أفيغدور ليبرمان، وزير المال، اليوم الأربعاء، أن بلاده وافقت على ميزانية المساعدة الطارئة للاجئي أوكرانيا.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أفاد من خلالها بأنه وافق على ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي، والخاصة بتمويل برنامج المساعدة الطارئة الأولية للاجئين الأوكرانيين في البلاد.
وذكر وزير المال الإسرائيلي أن برنامج المساعدة الطارئة الذي تقدمه بلاده للاجئين الأوكرانيين
سيشمل مكونات الأمن الغذائي والمساعدة النفسية، مع توفير استجابة منظمة للاجئين.
وشدد أفيغدور ليبرمان على أن برنامج المساعدة يتركز على اللاجئين من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأسر أو العائلات المعرضة للخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدة للاجئين بقدر ما تستطيع.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعقد جلسة عاجلة بشأن الالتماس
الذي قدمه إليها سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بشأن تقييد دخول اللاجئين من بلاده إلى إسرائيل.
وسعى مقدمو الالتماسات إلى إلغاء القيود المفروضة على دخول اللاجئين من أوكرانيا، إلى جانب طلب إصدار أمر يحظر دخول مخطط وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بشأن تقييد السماح للاجئين بالدخول، حيز التنفيذ.
وكانت شاكيد أعلنت، في وقت سابق، عن مخطط دخول اللاجئين (الحصة) والذي يقضي بأن تستضيف إسرائيل 25 ألف مواطن أوكراني غير يهودي "بشكل مؤقت".
إلا أنها أوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين موجودون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أنه سيتم إلغاء ضمانات مالية كانت تفرضها إسرائيل على اللاجئين الأوكرانيين لدخول البلاد بحد أدنى 10 آلاف شيكل (3081 دولار)، وبدلا من ذلك سيُطلب من الإسرائيليين ملء نموذج يتعهدون فيه بأن الضيف سيغادر بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.
وأوضحت شاكيد: "علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تخصيص حصة إضافية من الإقامة لـ 5000 مواطن أوكراني وصلوا أو سيصلون بعد اندلاع المعارك".