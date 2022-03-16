https://arabic.sputniknews.com/20220316/إطلاق-اسم-مروة-الشربيني-على-حديقة-في-ألمانيا-صورة-1059991747.html
إطلاق اسم مروة الشربيني على حديقة في ألمانيا... صورة
إطلاق اسم مروة الشربيني على حديقة في ألمانيا... صورة
أطلقت السلطات في مدينة درسدن الألمانية، اسم المصرية مروة الشربيني، على حديقة عامة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:47+0000
2022-03-16T16:47+0000
2022-03-16T16:47+0000
أخبار ألمانيا
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أعلن عمدة مدينة درسدن الألمانية، ديرك هيلبرت، أمس الثلاثاء، عن لافتة حملت اسم "حديقة مروة الشربيني" أمام المحكمة الإقليمية للمدينة، بحسب موقع "البوابة نيوز".ونشر المحامي الدولي المصري، خالد أبو بكر، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، معلقًا عليها بأنه "بعد أكثر من عشر سنوات، الحكومة الألمانية تقرر إطلاق اسم مروة الشربيني على الحديقة الواقعة أمام المحكمة التي فقدت فيها حياتها- في درسدن - ألمانيا، رحم الله مروة الشربيني".وقال عمدة المدينة الألمانية إن هذا الإجراء جاء تخليدا لذكرى المصرية مروة الشربيني التي قتلت عام 2009 على يد أحد العنصريين اليمينيين داخل محكمة درسدن.يشار إلى أن إطلاق اسم "الشربيني" على الحديقة، جاء بالتزامن مع بداية فعاليات "الأسابيع الدولية لمناهضة العنصرية".ومن جانبها أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، بالقرار، معتبرة أنه قرار تاريخي.وقالت الوزيرة في بيان: "إن هذه الحديقة تقع أمام المحكمة التي لقيت فيها ربها في 1 يوليو/ حزيران 2009، في قاعة محكمة مدينة درسدن وحكم القضاء الألماني على القاتل بالسجن مدى الحياة، ولقيت هذه القضية اهتماما عالميا وأصبحت مروة الشربيني رمزا للتسامح وكتبت قصة وفاتها على جدران حائط محكمة مدينة درسدن".
https://arabic.sputniknews.com/20211024/مصر-إطلاق-مسابقة-لاختيار-اسم-وجملة-دعائية-وشعار-للعاصمة-الإدارية-1050521868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
إطلاق اسم مروة الشربيني على حديقة في ألمانيا... صورة
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أطلقت السلطات في مدينة درسدن الألمانية، اسم المصرية مروة الشربيني، على حديقة عامة.
أعلن عمدة مدينة درسدن الألمانية، ديرك هيلبرت، أمس الثلاثاء، عن لافتة حملت اسم "حديقة مروة الشربيني" أمام المحكمة الإقليمية للمدينة، بحسب موقع "البوابة نيوز".
24 أكتوبر 2021, 16:53 GMT
ونشر المحامي الدولي المصري، خالد أبو بكر، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، معلقًا عليها بأنه "بعد أكثر من عشر سنوات، الحكومة الألمانية تقرر إطلاق اسم مروة الشربيني على الحديقة
الواقعة أمام المحكمة التي فقدت فيها حياتها- في درسدن - ألمانيا، رحم الله مروة الشربيني".
وقال عمدة المدينة الألمانية إن هذا الإجراء جاء تخليدا لذكرى المصرية مروة الشربيني التي قتلت عام 2009 على يد أحد العنصريين اليمينيين داخل محكمة درسدن.
يشار إلى أن إطلاق اسم "الشربيني" على الحديقة، جاء بالتزامن مع بداية فعاليات "الأسابيع الدولية لمناهضة العنصرية".
ومن جانبها أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، بالقرار، معتبرة أنه قرار تاريخي.
وقالت الوزيرة في بيان: "إن هذه الحديقة تقع أمام المحكمة التي لقيت فيها ربها في 1 يوليو/ حزيران 2009، في قاعة محكمة مدينة درسدن وحكم القضاء الألماني على القاتل بالسجن مدى الحياة، ولقيت هذه القضية اهتماما عالميا وأصبحت مروة الشربيني رمزا للتسامح وكتبت قصة وفاتها على جدران حائط محكمة مدينة درسدن".