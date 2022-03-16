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إعلام: الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
إعلام: الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تدرس رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:37+0000
2022-03-16T17:37+0000
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إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وذكر الموقع الإلكتروني الأمريكي أكسيوس، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك مقابل التزام إيراني علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.ونقل الموقع على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن طلب إيران من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يأتي على رأس المطالب الإيرانية خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى الدولية، بمراقبة أمريكية.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه في حال رفع اسم الحرس الثوري من تلك اللائحة، فإنه يحق للإدارة الأمريكية العودة في تسمية الحرس الثوري الإيراني، مجددا، ضمن لائحة الإرهاب، إذا ما اخترقت إيران هذا الاتفاق، أو لم تف طهران بتعهدها العلني بوقف التصعيد في المنطقة.ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية قد أطلعت الحكومة الإسرائيلية بهذا الأمر، رغم عدم الإعلان عنه صراحة أو علانية، وإنما مجرد التفكير أو العزم فحسب، في وقت تشعر تل أبيب بالقلق والتوتر من مجرد هذه الفكرة، خاصة وأن الجانب الأمريكي لم يطلب التزامات بعينها من إيران تتعلق بعدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد ألمح بذلك خلال زيارته إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، من أن الرئيس جو بايدن يخطط لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام إيراني بعدم استهداف أمريكيين.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في العام 2019.
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أخبار العالم الآن, إيران, الحرس الثوري الإيراني

إعلام: الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

17:37 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / HO
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تدرس رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وذكر الموقع الإلكتروني الأمريكي أكسيوس، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك مقابل التزام إيراني علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
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ونقل الموقع على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن طلب إيران من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يأتي على رأس المطالب الإيرانية خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى الدولية، بمراقبة أمريكية.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه في حال رفع اسم الحرس الثوري من تلك اللائحة، فإنه يحق للإدارة الأمريكية العودة في تسمية الحرس الثوري الإيراني، مجددا، ضمن لائحة الإرهاب، إذا ما اخترقت إيران هذا الاتفاق، أو لم تف طهران بتعهدها العلني بوقف التصعيد في المنطقة.
ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية قد أطلعت الحكومة الإسرائيلية بهذا الأمر، رغم عدم الإعلان عنه صراحة أو علانية، وإنما مجرد التفكير أو العزم فحسب، في وقت تشعر تل أبيب بالقلق والتوتر من مجرد هذه الفكرة، خاصة وأن الجانب الأمريكي لم يطلب التزامات بعينها من إيران تتعلق بعدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.
وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد ألمح بذلك خلال زيارته إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، من أن الرئيس جو بايدن يخطط لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام إيراني بعدم استهداف أمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في العام 2019.
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