https://arabic.sputniknews.com/20220316/إلونا-اسم-ماسك-الجديد-على-تويتر-وقديروف-يعبر-عن-سعادته-1059984432.html

"إلونا"... اسم ماسك الجديد على تويتر وقديروف يعبر عن سعادته

"إلونا"... اسم ماسك الجديد على تويتر وقديروف يعبر عن سعادته

لفت حدث طريف قام به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة تويتر، على انتباه متابعيه من محبين ومن منتقدين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T14:42+0000

2022-03-16T14:42+0000

2022-03-16T14:42+0000

العالم

إيلون ماسك

رمضان قديروف

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وفاجأ إيلون ماسك متابعيه عبر تويتر بتغيير اسمه من " إيلون ماسك" إلى " إلونا ماسك"، وذلك بعد أن تعرض للسخرية بسبب تغريداته التي دعا من خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نزال قتالي بسبب "غزوه لأوكرانيا"، بحسب الإندبندنت.واستحوذ تحدي ماسك لبوتين على انتباه زعيم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي سارع في بيان له، إلى تحذير ماسك من السعي إلى مواجهة الرئيس الروسي، لأن لديهما "فئات وزن مختلفة جدا".وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام"، إلى أنه لهذا السبب يحتاج ماسك إلى "التدرب" من أجل التحول من "إيلونا اللطيفة إلى إيلون الوحش". وبهذا الصدد اقترح الزعيم الشيشاني أن يتدرب رجل الأعمال الأمريكي في عدة مراكز في الشيشان، حيث عرض على ماسك تدريبه في ثلاثة معاهد شيشان: جامعة القوات الخاصة الروسية ونادي أخمات القتالي، وشركة الإذاعة والتلفزيون في غروزني الشيشانية، مضيفا: "ستعود من جمهورية الشيشان شخصًا مختلفًا تمامًا، إلونا، أي إيلون".ورد ماسك بعد مشاركته منشور قديروف على تويتر، بالقول: "شكرًا لك على العرض، لكن مثل هذا التدريب الممتاز سيمنحني الكثير من المزايا"، وتابع: "إذا كان خائفًا من القتال، فسأوافق على استخدام يدي اليسرى فقط ولست أعسر" ، ليوقع على الرسالة باسم "إلونا".الأمر الذي رد عليه قديروف، قائلا إنه سعيد لأن ماسك استمع لرغباته. وكتب: "الأمر أفضل بكثير بهذه الطريقة. يجب عليك أيضا إعادة تسمية تسجيل الدخول من "إيلون ماسك" إلى "إيلونا ماسك". كما أعرب عن أمله بأن يكون رجل الأعمال "ما زال يمزح" حول تحديه الموجه إلى الرئيس الروسي.وكان ماسك قد أقدم على وضع علامة على حساب الكرملين الرسمي على تويتر في أحد المنشورات، متسائلاً باللغة الروسية عما إذا كان "سيوافق (بوتين) على هذه المعركة"، ولم يتلق بعد أي رد رسمي من الحكومة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/قديروف-ينصح-إيلون-ماسك-بالتدرب-في-الشيشان-1059976485.html

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العالم, إيلون ماسك, رمضان قديروف